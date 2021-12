Rapero cubano Maykel Osorbo cumplió siete meses en prisión por motivos políticos

Maykel Castillo Foto © Facebook / Maykel Osorbo 349

El rapero cubano Maykel Castillo, conocido como Maykel Osorbo, actualmente en una prisión de máxima seguridad en Pinar del Río y con su salud deteriorada, cumplió este 18 de diciembre siete meses privado de libertad.

"Hace exactamente siete meses que Maykel Castillo está preso. Dicen ellos que por escaparse de una patrulla y agredir a los policías, pero en el video se ve claramente al policía cogiendo por el cuello a Maykel", precisó este sábado en Facebook la investigadora y activista Anamely Ramos, miembro del Movimiento San Isidro, y una de las voceras del caso del artista.

Castillo fue detenido el pasado 18 de mayo, luego de varios meses de intenso acoso por parte de las autoridades cubanas, y fue acusado de atentado, desórdenes públicos y "evasión de presos o detenidos", según informó en junio el portal oficialista Cubadebate.

"Me maravilla la candidez de los policías cubanos, si uno se guía por la narrativa oficial ellos son siempre los agredidos, los violentados. Los vídeos del 11 de julio y días siguientes, son horribles. Pero ellos siguen siendo los buenos y con total desfachatez condenan a muchos años a personas inocentes. Esos policías, agentes, fiscales, jueces, y sobre todo los jefes de todos ellos, deben sentirse ahora mismo resguardados detrás de su desvergüenza, pero realmente están cautivos de ella, cautivos y sentenciados, más que nuestros presos", advirtió Ramos.

La joven, también profesora universitaria, contó que durante sus dos últimos años su vida ha estado muy lejos de ser lo que la gente considera -"normal", y que ello no le molestaría si no fuera por el dolor. "Porque Maykel no ha dejado de dolerme ni cuando me río. A veces creo que me enfermo, pero yo soy tan obstinada en mi fe que no me permito cejar. En mi signo dice: 'muere una palma y nacen dos'", afirmó.

"Hace dos días caminaba por el Midtown y vi todas las luces y carteles llenos de pájaros. Pensé en Maykel: el pájaro no puede estar preso. Hace tres días fueron a verlo, como le han prohibido hasta las llamadas, esas visitas son la única forma de saber de él. Tiene más ganglios inflamados y han empezado a dolerle, al igual que la cabeza. Tampoco se le quita el cansancio. No tenemos certeza pero Maykel pudiera estar muy enfermo", explicó.

En noviembre pasado, poco antes de que Osorbo ganara dos Premios Grammy Latinos por su tema Patria y Vida, en coautoría con otros cantantes, Anamely Ramos reveló que el rapero se encuentra en un estado de salud delicado. “Maykel Castillo está enfermo. Después de su última huelga de hambre y sed por seis días, de estar incomunicado por más de dos semanas, de permanecer al menos cuatro días en celda de castigo; Maykel llamó para decir que había sido llevado al médico a verse los ganglios”, dijo entonces en Facebook.

A raíz de ese problema le hicieron una biopsia (baff), por un posible fallo del sistema linfático, pero esa prueba no fue concluyente y el rapero se negó a que le realizaran cualquier procedimiento médico invasivo, pues desconfía de las autoridades sanitarias cubanas, controladas por el Estado. Desde entonces, múltiples organizaciones internacionales y activistas han abogado por que se le permita acceder a un tratamiento médico fuera de Cuba, que en primer lugar le diagnostique.

Sin embargo, a pesar de la repercusión que ha tenido su historia, el gobierno cubano no ha mostrado voluntad de permitirle al menos acceder a una atención médica apropiada. "Patria y Vida sigue conquistando triunfos y Maykel no ha podido disfrutarlos. Pienso que esos guardias y agentes y jefes de la vileza, están asustados en algún punto por la enfermedad de Maykel pero no saben salir de esa situación porque están ciegos y mudos a la realidad", comentó Ramos.

"Cuba se está llenando de presos. Cuba se está llenando de resentimiento. Y el mundo está mirando cada día más, las mentiras y descalabros de un poder corrupto y despótico", dijo.

Ramos también transmitió su solidaridad a las familias de los cientos de presos políticos que hay en Cuba ahora mismo, principalmente después de las protestas del 11 de julio. "Pienso en la Navidad que llegará con tantas madres que no podrán abrazar a sus hijos. Yo tampoco podré abrazar al mío. Un año más. Pienso en qué nos dirá el nacimiento de Jesús a los cubanos este año", sostuvo.