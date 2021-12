Denuncian deplorables condiciones del Hospital Pediátrico de Centro Habana

Baños del hospital pediátrico de Centro Habana Foto © Tata Poet / Facebook

Un cubano denunció en sus redes sociales las pésimas condiciones sanitarias que presenta el Hospital Pediátrico de Centro Habana.

Tata Poet compartió en su muro de Facebook varias fotografías del baño situado en la planta baja de la institución, que muestran la horrible suciedad de los inodoros, el suelo y las paredes del lugar.

"Yo entré, y automáticamente tuve que taparme la nariz del mal olor y la hediondez que había. Me fui sin poder hacer mis necesidades", detalló.

Las imágenes dejan ver cómo el tanque de la taza del baño tampoco tiene la tapa ni los herrajes necesarios para un buen funcionamiento.

"¿Se imaginan a un niño yendo a estos baños? Esta es la Cuba que no sale en el noticiero, la Cuba que no te muestra la prensa oficialista, esta es la Cuba en que vivimos. La Cuba que debemos cambiar de una vez y para siempre", subrayó el usuario.

El post ha recibido comentarios de otros cubanos indignados ante la falta de higiene de un centro de salud en el que se brinda atención a menores enfermos.

"Intolerable, eso no es pobreza. Es abandono", señaló una residente en España.

"Recuerdo los baños de todas las escuelas a las que fui así, en provincia, en La Habana. Nada nuevo, asqueroso, yo me iba pa'l monte", expresó otra emigrada.

Otra cubana en Miami señaló que esa suciedad no se ve solo en los hospitales de Cuba, sino también en sus escuelas.

"Desde que yo era niña en las escuelas los baños no descargaban y estaban desbordados de excremento, y los pisos una piscina de orine.. Nunca he visto otra cosa que no sea este asco", recalcó.

Son frecuentes este tipo de denuncias sobre las malas condiciones de los hospitales en la Isla.

A finales de noviembre una residente en el municipio holguinero de Mayarí denunció la suciedad de los baños de la sala de cirugía del Hospital General Docente "Mártires de Mayarí", donde se encuentran los pacientes que han sido o van a ser intervenidos quirúrgicamente.

"Esto es para que vean las condiciones que tienen los baños de cirugía del hospital de Mayarí, donde mi abuela fue hospitalizada antier por causa de una isquemia. Realmente dan asco las condiciones que tiene la sala. ¿Dónde está la auxiliar de limpieza? ¿Nadie ve esto? Por Dios, ¿Hasta cuándo?", exclamó airada la internauta.

En junio, el activista por la democracia José Tomás Fernández tuvo que convivir con una plaga de cucarachas, mientras estuvo ingresado como paciente sospechoso de coronavirus en la sala Muñoz del Hospital Clínico Quirúrgico Docente Salvador Allende, (la Covadonga), en La Habana.

En un video tomado por él y publicado por Martí Noticias, se podía ver cómo los insectos caminaban por encima de las camas de los pacientes, incluso a plena luz del día.

"Cuando llegué a esa sala, y, de entrada, cuando llego a la cama (...) en pleno día, estaba llena de cucarachas. Todo, donde te dan los alimentos, las mesas, la silla… No podías ni sentarte en ningún lado", relató Fernández.

Las imágenes captadas permitían observar el deterioro y la insalubridad de las instalaciones, donde además de los insectos los baños estaban desbordados de basura.

"Ya pude salir del infierno aquel en que estaba, con trescientas cucarachas arriba de mi cama. No podía dormir", aseguró Fernández.