Actor Steven Seagal acusado de violencia por su exesposa

Steven Seagal Foto © Flickr/ Creative Commons

El famoso actor estadounidense Steven Seagal fue acusado de violencia por su exesposa, la actriz y supermodelo Kelly LeBrock, en un caso que ha conmocionado a Hollywood, pues la denuncia involucra también a sus tres hijos en común.

"Creo que fue muy intimidado de niño, muy enfermizo, muy débil y supongo que la gente que es tratada de esa manera en su infancia terminan perdiéndose a medida que envejecen", añadió la actriz de 61 años en una entrevista con PageSix.

"Creo que es una persona muy triste y es lo que yo llamaría una tragedia de Hollywood", añadió LeBrock, quien estuvo casada con el artista -muy seguido en Cuba por sus películas de acción y artes marciales- entre 1987 y 1996.

La acusación se suma a una serie de escándalos similares que involucran al protagonista de filmes como Duro de matar, Buscando justicia, Alerta Máxima y Por encima de la Ley. Seagal, de 69 años, ha sido denunciado por otras mujeres, incluidas varias actrices, por acoso sexual y violencia.

En 2018 se dio a conocer la primera demanda, cuando dos mujeres afirmaron haber sido agredidas sexualmente por el también director y productor estadounidense. En esa ocasión no se emprendieron acciones legales, pues el delito había prescrito según las leyes.

Ese mismo año la actriz Rachel Grant interpuso un recurso legal contra Seagal, pues este la había intentado asaltar sexualmente y al no lograr su propósito hizo que la despidieran del largometraje Out for a kill en el que ambos trabajaban. En marzo de 2018, Regina Simons afirmó públicamente que en 1993, cuando tenía 18 años, Seagal la violó en su casa, adonde llegó para asistir a una supuesta fiesta de despedida de la película On Deadly Ground.

Luego de estos primeros incidentes, otras 11 mujeres, incluidas las actrices Jenny McCarthy, Portia de Rossi y Julianna Margulies, acusaron al actor de conducta sexual inapropiada.

La aspirante a actriz Fabiola Dadis hizo en 2018 una de las denuncias más conocidas contra Seagal. Dadis aseguró que, en 2002, cuando tenía 17 y asistió a un casting, el actor le pidió que posara para él en ropa interior e intentó besarla y tocarla.

Por su parte, Steven Seagal ha negado la veracidad de estas numerosas demandas. "Quieren acabar con alguien, vengarse de alguien, quieren fama, quieren dinero. Y no solo mujeres, también hombres. Muchos hombres y mujeres mienten cuando acusan a hombres, y cuando mienten, acaban con la credibilidad de muchas víctimas reales", afirmó en una ocasión.

En 2020 el también experto en artes marciales se vio obligado a pagar 314,000 dólares a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) tras ser acusado de ofrecer "ilegalmente" criptomonedas. Seagal acordó renunciar a 157,000 dólares en ganancias ilícitas y pagar otros 157,000 como penalidad por no revelar pagos que recibió al promover una inversión en una oferta inicial de monedas de Bitcoiin2Gen (B2G).

También en mayo de este año, se vio envuelto en una polémica política al visitar Venezuela y regalar a Nicolás Maduro una espada de samurai, arma que en sus redes sociales el gobernante chavista calificó de "símbolo de liderazgo". Seagal viajó a la nación sudamericana gracias a su cargo como representante especial del Kremlin para profundizar las relaciones culturales, artísticas y de la juventud entre Estados Unidos y Rusia.

