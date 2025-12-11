Una cubana residente en Estados Unidos ha emocionado en TikTok al compartir un video donde muestra, con orgullo y ternura, todo lo que ha hecho por su familia en Cuba. Bajo el usuario @yaz.hdz69, la joven publicó un montaje lleno de imágenes y frases que cuentan una historia de amor filial, sacrificio y gratitud hacia los suyos en la isla.

En el video, que acompañó con la canción “Maldita distancia”, se pueden ver algunos de los gestos con los que ha ido ayudando a su familia: la compra de muebles nuevos, neveras, rejas para las puertas y persianas, y otros detalles para mejorar su hogar y sus vidas. Todo, con el objetivo de cumplir poco a poco los deseos que su madre le iba contando: “Mi vida, quiero empezar a hacer las rejas para la casa” o “Nena, quiero comprarme una casa y ponerla bonita”.

Al final del clip, Yaz escribió una frase que resume el sentimiento detrás de cada envío y sacrificio: “Aunque no me pidan las cosas, yo sé lo que hay que hacer y lo que hace falta. Ustedes se lo merecen todo y mucho más que no puse. Más todo lo que viene”. Un mensaje que ha tocado el corazón de muchos emigrados cubanos que se sienten reflejados en sus palabras.

Los comentarios no tardaron en llenar el video de cariño y bendiciones. “Cumple el mandamiento de Dios, y Él te dará larga vida”, escribió una usuaria. Otro añadió: “Así es, todo hay que darlo en vida”. “Las buenas hijas así somos, bendiciones”, comentó una seguidora, mientras otra le dijo: “Tu familia debe estar muy orgullosa de ti”.

La propia Yaz respondió con gratitud y sencillez: “Gracias, mi vida. Dios los bendiga a todos los que ayudan a su familia”. Su tono cálido y sincero reforzó el impacto del video, que ha sido ampliamente compartido entre la comunidad cubana en el exterior.

Más allá del valor material de lo que envía, el mensaje de Yaz representa algo mucho más profundo: el amor de una hija que, desde lejos, no se olvida de los suyos y sigue construyendo con esfuerzo y corazón los sueños de su familia.