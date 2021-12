Llueven las críticas en redes sociales a Adamari López por volver a promover su régimen de adelgazamiento

Adamari López Foto © Twitter/Adamari López

La actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López recibió una avalancha de críticas en las redes sociales por volver a promover su régimen de adelgazamiento, luego de que la cantante Olga Tañón hiciera un comentario sobre la operación de balón a la que se sometió la conductora para modelar su figura.

Tras subir en su Instagram un post donde anunciaba la efectividad de su programa "Personal Point" y un descuento a propósito de la Navidad, muchos de sus seguidores comentaron sobre la supuesta “hipocresía” de la famosa, según refiere el portal web de People en Español.

"Cada quien con su cuento, pero no me parece que engañe a la gente diciendo de un sistema de adelgazamiento que ella no hizo para disminuir de talla", comentó una usuaria, que añadió un emoji de nariz larga, a lo Pinocho.

Esa respuesta generó a su vez otras reacciones de los internautas que leían la publicación de Adamari. "Ella estuvo más de un año con ellos y no bajaba una onza y de repente… ¡zas! Bajó todo. No es lógico", dudó otra usuaria.

La ex de Toni Costa recibió además de feroces críticas el apoyo de otros fans. "Puedes hacer cualquier cosa en la vida para bajar de peso, pero si no cuidas lo que comes, las cantidades y no haces actividades físicas no te sirve de nada. Sea la manga o lo que sea que se haya hecho, es de aplaudir. Se ha mantenido en forma y se ve que se cuida", dijo una seguidora.

Hace cinco días la presentadora boricua compartió unas hermosas fotos navideñas con su hija Alaïa y el padre de la niña, el bailarín Toni Costa. Aunque la pareja se separó hace algunos meses, decidieron pasar juntos las fiestas para alegrar a la pequeña.

"Mi gente linda, seguimos creando memorias para nuestra Alaïa, esta vez celebrando la magia de la Navidad. Para nosotros es importante seguir cultivando la unión familiar y sabemos que estas fotos son recuerdos para toda la vida. Aprovechamos para desearles a todos una feliz Navidad y nuestros mejores deseos siempre", comentó Adamari en el post.

La expareja compartió el escenario en noviembre pasado, cuando se presentaron bailando juntos en el show Así se baila, con una hermosa coreografía, que demostró el excelente estado de sus relaciones. Los papás de Alaïa mostraron diferentes ritmos en la pista y, justo al final, la niña se unió a ellos en un espectacular cierre.