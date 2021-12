Todo sobre Camila Morrone, la novia de Leonardo DiCaprio

Camila Morrone y Leonardo DiCaprio Foto © Twitter/ La Nación

Leonardo DiCaprio es uno de los actores más famosos del mundo, protagonista de películas como Titanic y El renacido. Sin embargo, su vida amorosa no ha sido tan exitosa, por lo que todos se preguntan quién es Camila Morrone, la novia del galán estadounidense, con quien ya lleva una larga relación, poco común en el historial romántico de DiCaprio.

Morrone es también actriz y modelo, de origen argentino y nacida en 1997, por lo que la diferencia de edad entre ella y el protagonista de Érase una vez en Hollywood es de 23 años.

Debutó en la pasarela desfilando para Moschino y ha trabajado con Coach, Victoria's Secret, Sports Illustrated y Vogue Turquía. Además, tiene 2,7 millones de seguidores en Instagram, donde sus publicaciones han recibido likes de otras supermodelos como Cindy Crawford y Lily Aldridge.

La joven empezó a actuar en 2019 y su primer rol fue en un filme independiente Mickey and the Bear. Por su actuación, ganó ese año el premio Rising Star en el Festival Internacional de Cine de San Diego. Actualmente está rodando Daisy Jones & The Six, una adaptación de una novela producida por Reese Witherspoon que será una miniserie para Amazon Prime Video.

Según Parade, se rumora que DiCaprio siempre busca el amor en el Festival de Cannes, Francia, y que fue allí donde conoció a Morrone en 2017; ella tenía 19 años en ese momento. La madre de Camila comenzó a salir en ese entonces con el también famoso actor Al Pacino, por lo que fue este quien presentó a la pareja.

Al principio, Leo y Camila acudieron a varios de los mismos eventos por separado, pero finalmente fueron fotografiados juntos, incluyendo Coachella en 2019, los Oscars en 2020 (donde se sentaron uno al lado del otro, pero no desfilaron juntos por la alfombra roja) y en un mercado italiano justo antes del comienzo de 2021. Sin embargo, a pesar de la fama, suelen mantener su relación privada y alejada del foco público, por lo que ni siquiera comparten fotos en sus respectivas cuentas de Instagram.

Antes de salir con la joven actriz y modelo, a DiCaprio se le conocían otros romances con celebridades. Ha salido con Bridget Hall, Gisele Bündchen (de 1999 a 2005, de forma intermitente), Bar Refaeli (de forma intermitente de 2005 a 2011), Kristen Zang y Amber Valletta. Además, tuvo un corto romance con la actriz Blake Lively, antes de que ella empezara a salir con su actual esposo y padre de sus tres hijos, el también actor Ryan Reynolds.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.