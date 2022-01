Gobierno cubano prevé aumentar exportaciones por valor de casi 10 mil millones de dólares

El gobierno cubano prevé en 2022 ingresar en las arcas estatales más de 9,400 millones de dólares por concepto de exportación de bienes y servicios, una cifra superior a la del año que recién culminó.

Los datos, presentados ante el Parlamento cubano, tienen en cuenta algunos renglones como el turismo, las telecomunicaciones y la venta en el mercado internacional de níquel, tabaco y azúcar, reportó la estatal agencia Prensa Latina.

De cumplirse con el plan para este nuevo año, Cuba ingresará 851 millones de dólares más que en el período anterior, aunque algunos expertos en Economía ven estas metas como muy poco probables.

En turismo, Cuba pretende recibir la visita de más de 2 millones de extranjeros, sin embargo, para el profesor Elías Amor por más que el país pretenda mostrar a la isla como un destino seguro, la falta de libertades económicas y el control absoluto del régimen sobre el sector impiden un incremento real en ese sentido.

Amor estimó que al cierre de 2021 la cantidad de turistas que arribó a la isla es de medio millón, muy por debajo de lo que registró la isla en períodos prepandémicos.

"No tiene sentido alguno que el estado comunista cubano dedique más y más recursos, de lo que no tiene, a construir habitaciones en hoteles, si luego el turismo no viene a Cuba", enfatizó.

La propaganda oficial adelantó también que en 2022 se espera un incremento del 2% en la cantidad de dinero que genera la exportación de servicios de telecomunicaciones, y en ese sentido esperan ingresar más de 803 millones de dólares, sin embargo, el informe de la prensa estatal no explicó si en ese apartado se considera el ingreso del país a través de las recargas de teléfonos que hacen los cubanos en el exilio a sus familiares.

Ese dato, que el gobierno no hace público, es solo estimado por algunos economistas a partir del análisis de tendencias y la interpretación de información oficial.

Luilver Garcés Briñas, director general de la plataforma de servicios a través de SMS Knal.es, estimó en 2019 que ETECSA pudo ingresar a las arcas estatales más de siete millones de dólares

En sentido general, los expertos concluyen que la exportación de bienes y servicios en Cuba es más un problema político que económico, ya que hasta que no se liberen las fuerzas de producción y se permita a los emprendedores desarrollar acciones concretas sin el amparo estatal, de poco sirven los planes.

"¿Por qué la economía cubana no exporta? Esta pregunta es recurrente, pero admite solo una respuesta: porque no se satisfacen ni siquiera las necesidades internas del país", comentó el economista cubano Elías Amor en su blog.