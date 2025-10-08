Cubano de Miami acusado de robar miles de dólares y un vehículo que debía ser enviado a Cuba

Vídeos relacionados:

Un cubano fue detenido en la ciudad de Miami este lunes acusado de apropiarse de un auto y miles de dólares que un cliente le entregó para que tramitara el envío del vehículo a Cuba.

El informe de arresto de la Oficina del Sheriff del condado de Miami-Dade (MDSO), al que accedió Telemundo 51, identificó al detenido como Carlos Ravelo, de 53 años.

La víctima, nombrada Yosvani Leva Cabrera, acudió el 16 de julio pasado a las oficinas de AutosPremier Finance, ubicadas en 7301 NW 61st Street, donde se reunió con Ravelo para gestionar la exportación del carro a Cuba.

Allí firmó un contrato que fijaba en $8,000 el costo de envío del automóvil y entregó esa suma de dinero en efectivo a Ravelo, además del título y las llaves del vehículo. Las cámaras de vigilancia del negocio captaron al sospechoso contando el dinero en presencia de la víctima.

El 27 de julio, a Leva se le comunicó que el carro había sido robado del lote de AutosPremier Finance.

Un mes después, se reunió de nuevo con Ravelo, quien le devolvió $5,000 en efectivo y le dijo que “había vendido el carro”.

Leva hizo una denuncia formal a la policía y, en una rueda de reconocimiento fotográfica, identificó a Ravelo como el responsable de la estafa, dijeron los investigadores del caso.

El informe policial consigna que Ravelo efectuó la transacción dentro de las oficinas de AutosPremier Finance, pero no especifica si la empresa tenía conocimiento o autorizó tal operación.

Este 6 de octubre, oficiales de la MDSO arrestaron al cubano en una residencia ubicada en SW 17th Street, en Miami, y lo trasladaron al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK).

Ravelo compareció este martes en corte, donde fue imputado por los cargos de gran robo de vehículo y robo en tercer grado.

La jueza Mindy Glazer redujo la fianza a 2,500 dólares, teniendo en cuenta que el acusado había devuelto parte del dinero, y le ordenó mantenerse alejado de la víctima.

En la audiencia se conoció que el cubano estaba bajo libertad condicional por un caso anterior, por lo que se emitió un hold de probatoria, precisó Telemundo 51.

En 2023, Ravelo fue arrestado y acusado de varios cargos de hurto mayor vinculados con la compra y venta de vehículos. Según informó entonces el canal televisivo, el cubano organizó un esquema para defraudar, con el cual robó más de 110,000 dólares a clientes por presuntas ventas de autos. El hombre había trabajado como gerente financiero del concesionario AutoNation Honda Miami Lakes, en la ciudad de Hialeah, entre 2021 y 2022.

