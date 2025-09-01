Empresa mixta Genfarma: Miguel Díaz-Canel inaugura planta productora de medicamentos en Vietnam

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel inauguró este domingo una planta de medicamentos de alta tecnología en Vietnam, como parte de su agenda durante la primera jornada de visita oficial al país asiático.

La instalación forma parte de la empresa mixta Genfarma, creada en mayo de 2025 entre la estatal cubana BioCubaFarma y la firma vietnamita Genfarma Holdings.

“Esta es la empresa mixta más rápida que hemos logrado crear. Estamos soñando con toda la perspectiva futura, con la unidad de capacidades investigativas, innovadoras y productivas de esta institución”, declaró Díaz-Canel durante la ceremonia de inauguración.

En su cuenta oficial en X, Díaz-Canel escribió: “Emociona la obra común: En menos de un año, ya está lista la planta de medicamentos de alta tecnología, de la empresa mixta cubano-vietnamita Genfarma, que al servicio de ambos pueblos, busca posicionar los fármacos de la Isla en el competitivo mercado asiático”.

Aspiraciones internacionales y promesas mutuas

La Presidencia de Cuba asegura que el proyecto busca beneficiar a ambos países y ampliar el alcance de sus productos farmacéuticos a otros mercados en Asia.

La ministra de Salud, Dao Hong Lan, ratificó que el proyecto está respaldado por el "máximo nivel de atención e interés" del gobierno vietnamita.

Díaz-Canel afirmó: "Aspiramos a que Genfarma se convierta en un hito en la industria biotecnológica y farmacéutica, como expresión de las relaciones de cooperación entre Cuba y Vietnam, entre dos países hermanos que defienden la construcción socialista".

En mayo, cuando se firmaron los acuerdos en La Habana, la presidenta de BioCubaFarma, Mayda Mauri Pérez, indicó que la nueva planta impulsará la transferencia de tecnología, producción de medicamentos y productos biológicos, así como el desarrollo de actividades de investigación. Sin embargo, advirtió que la empresa tendrá un enfoque exportador.

“La alianza permitirá exportar productos fabricados en nuestro país, con el propósito de generar ingresos que serán utilizados en el desarrollo y producción de medicamentos para la población cubana”, dijo.

En apenas unos meses, Genfarma pasó de ser un acuerdo protocolar a una planta operativa, pero las instalaciones no están en Cuba ni serán gestionadas bajo los estándares productivos cubanos. Al parecer, los socios vietnamitas tienen claro que si quieren ver este proyecto dar frutos, la planta debe ubicarse y ser controlada en Hanói.

Contrastes con la realidad cubana: Escasez y crisis sanitaria

El entusiasmo oficialista contrasta con la profunda crisis que atraviesa el sistema de salud cubano. En julio, el ministro José Ángel Portal Miranda reconoció que más del 70 % de los medicamentos esenciales del cuadro básico estaban en falta o baja cobertura.

El titular de Salud Pública describió ante los delegados de la Asamblea Nacional un panorama desolador, con déficits crónicos en insumos médicos, éxodo de profesionales, venta ilegal de servicios en hospitales y aumento de la mortalidad materna e infantil en Cuba.

De los 651 productos registrados oficialmente, 461 presentaban desabastecimiento total o parcial. A pesar de ello, las autoridades han reiterado que el enfoque principal de la nueva planta en Vietnam será la exportación, para captar divisas que permitan sostener la producción de medicinas en la isla.

La lógica recuerda a las controvertidas tiendas en divisas, que excluyen a gran parte de la población en medio de una profunda crisis económica y social.

Cooperación desigual en un país empobrecido

El lanzamiento de Genfarma ocurre en paralelo a otro proyecto conjunto con Vietnam, esta vez en el sector agrícola, donde empresas vietnamitas han recibido tierras para el cultivo de arroz en el occidente de Cuba. Mientras tanto, miles de hectáreas permanecen improductivas por la falta de recursos.

Esta estrategia de captación de inversión extranjera, centrada en sectores estratégicos como la biotecnología, refleja la dependencia del régimen cubano de acuerdos bilaterales, sin ofrecer soluciones concretas a los problemas urgentes que enfrenta la mayoría de los ciudadanos.

Esto no ha pasado desapercibido para los cubanos. En los comentarios en redes sociales de Canal Caribe una usuaria señaló:

"Por favor, basta ya de discursos. Necesitamos resultados, y la mejor forma de verlos sería en nuestras farmacias. Que no falten más los antipiréticos, antihistamínicos, antieméticos, antibióticos… en fin, los medicamentos que el pueblo necesita, porque cuando aparecen, deben comprarse a precios altísimos en el mercado informal. No sigan publicando noticias que generan expectativas que luego no se cumplen. Este país no necesita más promesas vacías".

