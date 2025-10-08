Díaz-Canel pide “audacia revolucionaria” y creatividad para enfrentar la crisis en Cuba

“Nadie nos va a resolver los problemas de Cuba, los tenemos que resolver nosotros”, afirmó el gobernante Miguel Díaz-Canel en la más reciente reunión del Consejo de Ministros.
Pidió a los funcionarios cubanos más “audacia revolucionaria” y creatividad pues considera que son la clave para enfrentar la grave situación económica que atraviesa el país.
En medio de un contexto marcado por el colapso del sistema eléctrico, la escasez de alimentos, el repunte de enfermedades como el dengue y chikunguña, el mandatario insistió en que la única salida posible es el trabajo, la producción y la eficiencia.
“Vamos para adelante, y vamos a superar esto”, dijo.
El Consejo estuvo encabezado también por el primer ministro Manuel Marrero. Se evaluó el comportamiento del Plan de la Economía y la ejecución del Presupuesto del Estado hasta agosto de 2025.
Díaz-Canel subrayó la urgencia de impulsar el turismo en Cuba y cumplir con las exportaciones para garantizar el cobro oportuno de divisas, vitales para la compra de alimentos, materias primas, combustibles y otros productos esenciales.
Instó a diversificar los ingresos a través de la exportación de servicios, en particular los informáticos, y a mejorar la eficiencia del sistema agropecuario, algo que el gobierno no ha logrado en más de 60 años en el poder.
"Si ese sector primario no produce más, estamos muy limitados", expresó.
El gobierno admite que la producción de carne, huevos y productos lácteos sigue desplomada y culpa a la crisis energética pues deja a todos los sectores paralizados o con rendimiento muy bajo.
Colapso energético sin soluciones inmediatas
Uno de los puntos más críticos fue el estado del sistema eléctrico nacional. Díaz-Canel reconoció que, pese a ciertos avances en la generación distribuida y la incorporación de nuevos parques solares, las mejoras no se perciben en la vida cotidiana de la población, sometida a prolongados apagones diarios.
El déficit energético sigue afectando no solo a la economía, sino a todos los sectores sociales, con consecuencias graves para hospitales, escuelas, y redes de abastecimiento de agua potable, muchas de las cuales colapsan por falta de electricidad.
Insalubridad y repunte del dengue
Mientras el gobernante insiste en la "audacia revolucionaria", las condiciones higiénico-sanitarias del país se deterioran.
A la escasez de medicamentos se suma el repunte de enfermedades transmitidas por vectores como el mosquito Aedes aegypti. La situación es compleja por el aumento de casos de dengue y chikunguña, por la falta de control efectivo de focos.
Las quejas por basura acumulada, calles inundadas por aguas negras y la proliferación de mosquitos se multiplican en barrios de La Habana y otras ciudades del país.
Presupuesto: Hay ingresos, pero con gastos incumplidos
En relación con la ejecución del Presupuesto del Estado, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, informó que, si bien se redujo el déficit fiscal gracias al sobrecumplimiento de ingresos, se han registrado "inejecuciones importantes" en los gastos planificados, tanto corrientes como de capital, debido a los bajos niveles de actividad económica.
La Contraloría General alertó sobre deficiencias en el uso de los fondos estatales y pidió mayor control sobre el destino de los recursos públicos, especialmente en el sector empresarial.
Programa de Gobierno, sin resultados concretos
En el encuentro ministerial se presentó la versión actualizada del Programa de Gobierno para "corregir distorsiones" y "reimpulsar la economía", aprobado por el Buró Político el 22 de septiembre. Sin embargo, hasta la fecha, no se han reportado avances sustanciales en los objetivos planteados, más allá de lineamientos y cronogramas.
Entre llamados a la creatividad revolucionaria, cifras presupuestarias y discursos sobre eficiencia, la crisis de Cuba sigue profundizándose, mientras millones de cubanos enfrentan cada día los efectos de un modelo económico que no ofrece soluciones reales a sus problemas cotidianos.
Preguntas frecuentes sobre la crisis en Cuba y las declaraciones de Díaz-Canel
¿Cuál es la situación actual del sistema eléctrico en Cuba?
El sistema eléctrico en Cuba se encuentra en un estado crítico, con termoeléctricas obsoletas y falta de mantenimiento adecuado. La infraestructura energética está sobrepasada y sin inversiones necesarias, lo que provoca apagones prolongados y generalizados en toda la isla. La falta de combustible y piezas de repuesto agravan la situación, y los esfuerzos gubernamentales para mejorar la situación no han tenido un impacto visible para la población.
¿Qué medidas propone Díaz-Canel para enfrentar la crisis económica y social en Cuba?
Díaz-Canel ha llamado a la "audacia revolucionaria" y la creatividad para superar la crisis, insistiendo en la necesidad de trabajar, producir y mejorar la eficiencia. Entre sus propuestas, destaca el impulso al turismo, la diversificación de ingresos a través de exportaciones y la mejora del sistema agropecuario. Sin embargo, estas medidas han sido criticadas por no abordar las reformas estructurales necesarias.
¿Cómo se está manejando la escasez de alimentos y medicamentos en Cuba?
La producción de carne, huevos y productos lácteos está desplomada, y la escasez de medicamentos se ha agudizado. El gobierno atribuye parte del problema a la crisis energética, que afecta la producción y distribución de alimentos. Además, se ha reconocido la necesidad de mejorar la eficiencia en el sector agropecuario, pero hasta ahora no se han visto mejoras significativas.
¿Qué ha dicho Díaz-Canel sobre la dolarización parcial de la economía cubana?
Díaz-Canel ha defendido la dolarización parcial de la economía como una medida necesaria para sortear la crisis económica. Esta decisión, sin embargo, ha profundizado las desigualdades sociales en el país, favoreciendo a quienes reciben remesas o poseen recursos en divisas. A pesar de reconocer este problema, el gobernante no ha ofrecido soluciones concretas para paliar estas desigualdades.
