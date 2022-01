Comenzará en enero 61 Serie Nacional de Béisbol patrocinada por la marca Teammate

Estadio Latinoamericano del Cerro Foto © CiberCuba

La 61 Serie Nacional de Béisbol (SNB) comenzará el próximo domingo 23 de enero bajo el patrocinio de la marca de ropa deportiva Teammate.

El evento se inaugurará con un partido entre Granma y Matanzas en el estadio Mártires de Barbados, de Bayamo, el cual sirve de sede al equipo de los Alazanes, actuales campeones nacionales.

Juan Reinaldo Pérez Pardo, comisionado nacional de esta disciplina, informó en conferencia de prensa que aún no se ha elaborado el calendario oficial del certamen, pero que se mantendrá la estructura de la pasada campaña, con 16 equipos enfrentados en una primera ronda de 75 partidos. Los ocho conjuntos clasificados no podrán tener refuerzos en los play off.

"Un jugador que milite en ligas extranjeras al margen de la FCB deberá tener alguna actuación durante los primeros 60 juegos para poder actuar en la postemporada", recalcó.

Los juegos se celebrarán por el día y hasta el momento se mantiene la decisión de dejar entrar al público, aunque ello dependerá al final de las condiciones epidemiológicas de cada territorio.

Acerca del auspicio de Teammate, firma de ropa deportiva con capital italiano, Pérez Pardo precisó que será la encargada de vestir a los peloteros, cuyos uniformes se mostrarán a la prensa acreditada el próximo 17 de enero.

Ese día, a las 7:00 pm en el estadio Latinoamericano, se realizará un partido con rivales aún por definir, donde se rendirá homenaje a glorias de este deporte. "Se hacen gestiones para la presencia de un elenco internacional", precisó la revista especializada JIT.

A ese encuentro debe asistir Riccardo Fraccari, presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC, por sus siglas en inglés), quien visitará la Isla en ocasión del 60 aniversario de la primera Serie Nacional en Cuba.

Durante su estancia en el país, Fraccari evaluará temas como el patrocinio de la marca Teammate a la SNB, la subvención de academias de béisbol y softbol en y lo relacionado con el registro de atletas ante su organización.

Teammate Sport International es socio de la WBSC y él, como su presidente, impulsó las negociaciones para la firma del contrato entre la compañía y las autoridades cubanas.

De acuerdo con la página web de la firma, esta produce toda la indumentaria textil necesaria para jugar béisbol y softbol, así como pelotas, bates de madera, guantes, accesorios y equipamiento de campo.