Cuba envía lista preliminar de 35 jugadores rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026

Vídeos relacionados:

Ver más

La Federación Cubana de Béisbol envió recientemente una lista preliminar de 35 jugadores convocados para integrar el equipo nacional que participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, según confirmó el periodista Francys Romero.

En la red social Facebook, el comunicador expuso que muchos de los peloteros incluidos ya han sido contactados, como parte de la planificación inicial del combinado cubano de cara al principal torneo internacional de selecciones.

Publicación de Facebook/Francys Romero

El programa de preparación contempla el inicio de los entrenamientos en La Habana a partir del 11 de enero, donde el cuerpo técnico comenzará a evaluar el estado físico y competitivo de los jugadores convocados.

Posteriormente, a mediados de febrero, el equipo tiene previsto viajar a Nicaragua, donde establecerá una base de entrenamiento y disputará juegos de exhibición como parte de la puesta a punto competitiva.

La planificación incluye además un traslado a Arizona, donde la selección cubana jugaría dos partidos de exhibición durante el Spring Training, enfrentándose a rivales vinculados al entorno del béisbol profesional.

Lo más leído hoy:

La convocatoria preliminar marca el paso importante de Cuba en la conformación de su equipo, en un contexto donde la federación intenta asegurar talento dentro y fuera del país, en medio de un proceso marcado por expectativas, ausencias y negociaciones complejas.

Datos relevantes

Así quedaron conformados los grupos del Clásico Mundial 2026:

Grupo A (San Juan, Puerto Rico): Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá, Colombia

Grupo B (Houston, Texas): Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña, Brasil

Grupo C (Tokio, Japón): Japón, Corea del Sur, Australia, República Checa, China Taipei

Grupo D (Miami, Florida): República Dominicana, Venezuela, Israel, Países Bajos, Nicaragua

Fechas clave del torneo:

Inicio del torneo: 5 de marzo (Grupo B, en Tokio)

Inicio del resto de grupos: 6 de marzo

Cuartos de final: 13 y 14 de marzo (Houston y Miami)

Semifinales: 15 y 16 de marzo (Miami)

Final: 17 de marzo en el LoanDepot Park de Miami, mismo escenario donde Japón se coronó campeón en marzo de 2023.