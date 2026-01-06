Cuba envía lista preliminar de 35 jugadores rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026

Vídeos relacionados:
La Federación Cubana de Béisbol envió recientemente una lista preliminar de 35 jugadores convocados para integrar el equipo nacional que participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, según confirmó el periodista Francys Romero.
En la red social Facebook, el comunicador expuso que muchos de los peloteros incluidos ya han sido contactados, como parte de la planificación inicial del combinado cubano de cara al principal torneo internacional de selecciones.
El programa de preparación contempla el inicio de los entrenamientos en La Habana a partir del 11 de enero, donde el cuerpo técnico comenzará a evaluar el estado físico y competitivo de los jugadores convocados.
Posteriormente, a mediados de febrero, el equipo tiene previsto viajar a Nicaragua, donde establecerá una base de entrenamiento y disputará juegos de exhibición como parte de la puesta a punto competitiva.
La planificación incluye además un traslado a Arizona, donde la selección cubana jugaría dos partidos de exhibición durante el Spring Training, enfrentándose a rivales vinculados al entorno del béisbol profesional.
Lo más leído hoy:
La convocatoria preliminar marca el paso importante de Cuba en la conformación de su equipo, en un contexto donde la federación intenta asegurar talento dentro y fuera del país, en medio de un proceso marcado por expectativas, ausencias y negociaciones complejas.
Datos relevantes
Así quedaron conformados los grupos del Clásico Mundial 2026:
Grupo A (San Juan, Puerto Rico): Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá, Colombia
Grupo B (Houston, Texas): Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña, Brasil
Grupo C (Tokio, Japón): Japón, Corea del Sur, Australia, República Checa, China Taipei
Grupo D (Miami, Florida): República Dominicana, Venezuela, Israel, Países Bajos, Nicaragua
Fechas clave del torneo:
Inicio del torneo: 5 de marzo (Grupo B, en Tokio)
Inicio del resto de grupos: 6 de marzo
Cuartos de final: 13 y 14 de marzo (Houston y Miami)
Semifinales: 15 y 16 de marzo (Miami)
Final: 17 de marzo en el LoanDepot Park de Miami, mismo escenario donde Japón se coronó campeón en marzo de 2023.
Preguntas frecuentes sobre la participación de Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol 2026
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuba participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
Sí, Cuba participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. La Federación Cubana de Béisbol ha confirmado su asistencia, aunque está a la espera de los visados necesarios para viajar a Estados Unidos. El permiso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) parece estar asegurado, lo cual es un requisito clave para que el equipo cubano compita en eventos bajo jurisdicción estadounidense.
¿Quiénes son los jugadores destacados en la lista preliminar de Cuba para el Clásico Mundial?
Entre los jugadores destacados en la lista preliminar de Cuba se encuentran Andy Pagés, Andy Ibáñez, Yoan Moncada, Yariel Rodríguez, Daysbel Hernández y Lázaro Estrada. Estos nombres incluyen a jugadores de las Grandes Ligas, lo que evidencia un intento de Cuba por conformar un equipo competitivo, aunque el proceso está marcado por la exclusión de peloteros cubanoamericanos debido a decisiones políticas.
¿Por qué Cuba excluye a jugadores cubanoamericanos de su selección para el Clásico Mundial?
La exclusión de jugadores cubanoamericanos se debe a decisiones políticas del gobierno cubano. Aunque algunos de estos peloteros, como Zach Neto de Los Angeles Angels, han expresado su deseo de representar a Cuba, las altas instancias políticas no les han autorizado a ser convocados. Esta política refleja el control ideológico que aún persiste en la selección nacional, limitando su potencial competitivo.
¿Cómo se prepara el equipo cubano para el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
El equipo cubano iniciará sus entrenamientos el 11 de enero en La Habana, donde el cuerpo técnico evaluará el estado físico y competitivo de los jugadores convocados. Luego, en febrero, se trasladarán a Nicaragua para entrenar y jugar partidos de exhibición. Finalmente, en marzo, jugarán dos partidos de exhibición en Arizona contra equipos de la MLB como preparación final antes del torneo.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.