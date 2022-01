"En Cuba no había futuro", dice judoca cubana que pidió asilo político en España

Ayumi Leiva en Valencia. Foto © Instagram / Ayumi Leiva

La joven judoca cubana Ayumi Leiva, quien pidió asilo político al hacer una escala en Madrid, España, comentó a medios deportivos que las dificultades a enfrentar en Cuba la llevaron a tomar esa decisión, pese al costo que debía pagar.

“En Cuba no había futuro, pero yo no quería dejar a mi madre sola. Lo hablé antes con ella y me dio su bendición. Me dijo que avanzara, que yo desde España la iba a poder ayudar más. Y que todo saldría bien”, dijo en conversación con el diario Marca.

“Los entrenadores nos maltrataban, nos humillaban mucho. Si nos lesionábamos teníamos que seguir entrenando. No aguantaba más. Era la primera figura en -48 kg en Cuba pero no veía futuro, no soportaba más las humillaciones. Nos amenazaban con que, si hablábamos, nos echaban”, dijo.

Leiva, de 19 años, aprovechó el viaje con el equipo nacional cubano al clasificatorio panamericano Junior de Cali. Al no haber vuelo directo desde La Habana a Colombia, tenían que hacer escala en Madrid.

En el área internacional de la T4 de Barajas, aprovechando un descuido, se separó del grupo y pidió asilo político ante la Policía del control de pasaportes el pasado 8 de agosto. También lo hizo la judoca Nahomys Acosta.

Vivía a dos horas del Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento Cerro Pelado, en La Habana. Debía entrenar fuerte cada día. Con 12 años, entró en el equipo junior cubano y con solo 17 ya estaba en el absoluto. Se convirtió en una referencia en la división de los 48 kg.

Desde finales de octubre, reside en un piso de acogida de La Cruz Roja en Valencia. “Ayumi puede ser una competidora excepcional. Lo tiene todo para llegar lejos: ganas, coraje y corazón”, dijo la exolímpica Laura Gómez, quien entrena a la joven junto al también judoca Sugoi Uriarte.

“Desde que la vimos por primera vez en el tatami, vimos que tiene mucho talento. Le falta competición porque no ha salido de Cuba. Este año aún es junior y esperamos que pueda competir mucho”, dijo Uriarte. “Lucharemos para que la nacionalicen o que compita como refugiada. El deporte le ayudará a integrarse y le dará oportunidades”, añade Gómez.

“De aquí no pienso irme hasta que acabe mi carrera. Mi objetivo es representar a España, darle medallas y darle todo... Y si puedo, una olímpica. Ese sería el mayor agradecimiento por lo mucho que han hecho por mí”, expresó la antillana.