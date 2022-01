Profesor Pedro Albert lanza iniciativa desde la cárcel por la liberación de presos políticos

Profesor Pedro Albert Sánchez Foto © Twitter/ Prisoners Defenders

El profesor cubano Pedro Albert Sánchez lanzó desde la cárcel una iniciativa por la liberación de los presos políticos, en la que propone a padres, hijos, hermanos de los detenidos unirse para tratar temas referidos a las condenas y a la situación de cada persona.

En una carta que divulgó desde su perfil de Facebook el joven activista Claudio Gaitán Garmendía, Sánchez dice que desde su propia reclusión en el recinto de Valle Grande, ha brotado lo mejor de él, quizás porque ha visto brotar lo peor de otros “hermanos de causa”.

“No necesito que me sigan a algo determinado, son sus seres queridos los que necesitan que nos unamos y analicemos qué caminos podemos hacer juntos”, afirmó en su misiva el profesor, que asume además todas las consecuencias y responsabilidades de sus actos.

“Estamos frente a una situación inédita en el país y llamados por ende a hacer cosas inéditas”, agregó. La iniciativa busca, de forma pacífica, presentar aspiraciones al gobierno cubano y al mundo . Entre estas menciona que se quiten o rebajen las sanciones, “valorar casos que pudieran salir del país de acuerdo a la gravedad o no de los actos” y pedir que se apliquen lo más posible las prisiones domiciliarias.

En el proyecto que elaboró Albert Sánchez desde prisión, propone realizar organizar minuciosamente estos encuentros, replicar su contenido a través de grupos de Whatsapp e incluir, equitativamente y como oyentes a funcionarios del estado, opositores y miembros de la prensa oficial e independiente.

“Los familiares de los presos no protestan por miedo a que la cojan con nosotros. Los presos no queremos que nuestros familiares protesten por miedo a que la cojan con ellos. Tal me parece que he vivido para llegar a este momento y dudo mucho que tenga otra oportunidad mejor para ofrecer la sabiduría y espiritualidad que el universo ha depositado en mí”, afirmó el profesor al final de su misiva.

Albert Sánchez fue detenido por la policía el 6 de noviembre de 2021, cuando se disponía a realizar una caminata en solitario, como muestra de apoyo a la plataforma Archipiélago y la convocatoria a la Marcha Cívica por el Cambio del 15N.

Él siempre sale solo y en silencio, aun así lo detienen. Hasta el teléfono le han quitado para que no publique en redes", precisó en su perfil de Facebook la periodista independiente Claudia Padrón Cueto. "Cuándo hablan del carácter humanista de la revolución, ¿se refieren a apresar a un anciano con una enfermedad terminal por salir a caminar solo como protesta?", agregó refiriéndose al cáncer que padece el docente cubano.

El pasado 21 de diciembre, el profesor escribió una carta dirigida al Consejo de Estado en la que expresó su opinión sobre los errores que comete el gobierno del país. En la misiva solicitó además entrevistarse con algún funcionario del gobierno, petición que le ha denegado en tres ocasiones anteriores, pues desde enero de 2019 quiere reunirse con algún representante del régimen para explicar cuestiones morales y cívicas.

Pedro Albert Sánchez impartió clases en la Escuela Vocacional "Federico Engels" de Pinar del Río. En diciembre de 2020, anunció la realización de una caminata en La Habana y criticó al gobierno de Miguel Díaz-Canel por reprimir a sus ciudadanos, sobre todo tras la sentada pacífica del 27N.