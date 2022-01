Reguetonero Ovi logra sacar a su mamá de Cuba

Ovi y su madre Foto © Instagram del artista

El cantante urbano Ovidio Crespo, mejor conocido en el mundo artístico como Ovi, logró sacar a su madre de Cuba y reunirse con ella en Miami, luego de seis años.

"Estas son las cosas que realmente valen en la vida, créanme, ayudar a tu familia a salir adelante es lo primero, después de 6 años otra vez de nuevo juntos", escribió junto a un emotivo video que compartió en sus redes sociales, del momento en el que le muestra a su mamá la casa donde vivirá a partir de ahora.

En el clip, se ve a Ovi llegar en uno de sus carros, bajarse y decirle a sus seguidores que ninguno de los vehículos de lujo que tiene estacionados en su casa, ni las cadenas y relojes caros que usa significan nada en la vida.

"Nada de eso vale en esta vida, esto es lo que realmente vale en la vida", dijo el reguetonero mientras abría la puerta del auto y sacaba a su mamá, que venía con los ojos vendados.

Ovi le quitó la venda y ambos se abrazaron y se besaron: "Mira, esta es tu casa, tú eres la reina de esta casa".

"Felicidades papi así se hace", comentó El Chacal, mientras que Osmani García escribió: "La vida misma, felicidades".

"¡¡Felicidades mi bro!! Imagino la gran alegría que debes de tener. Esa en verdad es la mejor felicidad que ni la mayor cantidad de dinero del mundo superará. Salud y vida para tu family", comentó DJ Unic.

Historias de Instagram / Ovi

A finales de diciembre, Ovi hizo un viaje exprés a Cuba a ver a su madre por fin de año. El cantante dijo que sentía mucha impotencia de tener a su familia "tan lejos estando tan cerca" y no poder abrazarlos en estas fechas.

"No tengo miedo, tampoco me va a pasar nada, no estoy haciendo nada ilegal. Ya le di un abrazo a mi madre que es lo único que necesitaba y mañana mismo me voy de aquí porque este país da asco, no hay ni agua", escribió el reguetonero en otro mensaje ante la preocupación de sus fans por represalias que el gobierno de la isla pudiera tomar contra él por su postura crítica.

