Activistas cubanas inician ayuno por la vida de Luis Manuel Otero Alcántara

Luis Manuel Otero Alcántara Foto © Facebook/Luis Manuel Otero Alcántara

Activistas cubanas por los derechos humanos comenzaron un ayuno en apoyo al artista, preso político y líder del Movimiento San Isidro (MSI), Luis Manuel Otero Alcántara en huelga de hambre desde el 18 de enero, en la prisión de máxima seguridad de Guanajay.

"Me uniré al ayuno de 24 horas, convocado por Salomé García Bacallao, porque es preciso que sigamos inventando modos de decirle a la dictadura que tú no estás solo, que no queremos dejarte morir y que por eso, somos capaces de poner también nuestro cuerpo al límite", dijo Camila Rodríguez en un mensaje dirigido a Otero Alcántara a través de Facebook.

Esta semana Salomé García Bacallao compartió un mensaje en Facebook haciendo un llamado al exilio a unirse en apoyo a Otero Alcántara, protagonizando ayunos de hasta 24 horas y compartiendo esa experiencia en las redes sociales.

"Convocamos al exilio a sumarse a otra jornada de ayunos de 24h el 28 de enero, por los niños presos, por todos los presos políticos en Cuba. No importa a qué hora te sumes, no importa si no aguantas las 24 horas. Es importante sentir en carne propia lo que es una huelga de hambre. Es fundamental que la dictadura sepa que no están solos", dijo.

También Anamely Ramos confirmó que se sumará para hacer un ayuno este viernes. Indicó que existen muchas formas de dar apoyo a los presos políticos cubanos y esta es una de ellas.

"En medio de este no saber que desespera, e intentando no perder la calma, para poder seguir, estas muestras de cariño son como bálsamos. Mañana acompaño a Salomé García Bacallao y Camila CR en el ayuno por la vida de Luis Manuel Otero Alcántara. Por la libertad de todos nuestros presos políticos", expresó Ramos.

Claudia Genlui Hidalgo, pareja de Otero Alcántara, por su parte, dijo que portará sobre sus hombros una bandera cubana en señal de protesta por el encarcelamiento del artista hasta que sea liberado.

La curadora de arte recreará así el performance “Le drapeau”, de Otero Alcántara, por el que el Estado lo acusa de ultraje a los símbolos patrios.

El 26 de enero, en respuesta a una convocatoria del MSI, unos treinta cubanos residentes en Madrid se reunieron en los alrededores del Museo Reina Sofía para hacer una vigilia por los presos políticos en Cuba y exigir fe de vida de Otero Alcántara.

También el 25 de enero se realizó otra vigilia en la ciudad de Miami, en la Torre de la Libertad, promovida principalmente por la investigadora Anamely Ramos y la curadora Claudia Genlui, ambas miembros del MSI.

Muchos activistas han exigido al Estado cubano una fe de vida de Otero Alcántara, pero las autoridades de la isla no se han pronunciado al respecto. Desde hace varios días no se reciben noticias del artista.