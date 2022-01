Guardia Costera suspende búsqueda de 34 náufragos desaparecidos frente a costas de Florida

Único sobreviviente del naufragio Foto © Twitter / Guardia Costera EE. UU.

La Guardia Costera de Estados Unidos suspendió este jueves en la noche la búsqueda de las 34 desaparecidos que naufragaron en la costa de Florida.

“Desafortunadamente, hemos llegado al momento más difícil en cualquier caso de búsqueda y rescate y ese es el punto en el que decidimos cuándo dejar de buscar activamente”, dijo la capitana Jo-Ann Burdian, comandante del Sector de la Guardia Costera de Miami.

Para suspender la búsqueda se tuvo en cuenta toda la información disponible, que incluye condiciones meteorológicas, la cantidad de personas que se sumergieron en el agua sin chaleco salvavidas, el tiempo transcurrido desde el incidente y el área de búsqueda, que abarcó unas 10,500 millas cuadradas, explicó la Guardia Costera a través de un comunicado.

La Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) pidió a las personas que tengan información sobre el naufragio o tengan algún familiar involucrado en el siniestro, que se comuniquen al teléfono 866-347-2423.

Este martes una persona informó a los servicios de la Guardia Costera del rescate a un náufrago, aproximadamente a unas 45 millas al este de Fort Pierce Inlet.

El sobreviviente fue trasladado a un hospital y posteriormente Agentes Especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional se encargaron de su custodia.

La embarcación salió de Bahamas con otras 39 personas a bordo y se volcó el domingo por la mañana debido a las condiciones meteorológicas adversas, relató el hombre.

El hombre perdió en el naufragio a su hermana, de 18 años, según relató la madre del sobreviviente a un periodista de Telemundo.

"Me dijo, 'mamá, mi hermana murió, mi hermana se ahogó. Yo no sé mamá, yo la busqué lo que pude y no la encontré. Yo la llamaba y la llamaba y mi hermana no aguantó", declaró la mujer a la cadena de televisión tras hablar por teléfono con el sobreviviente.

Esta semana se encontraron también otros cinco cadáveres, cuatro de ellos el jueves, según reportaron las autoridades estadounidenses y el único sobreviviente aseguró que ninguno llevaba chaleco salvavidas.