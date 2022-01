Familiares de presos del 11J piden disculpas en la TV del régimen: "No hay que intentar nada contra la revolución"

El régimen cubano mostró en el noticiero de la televisión cubana el supuesto testimonio espontáneo y favorable de familiares que acudieron a los juicios de manifestantes de las históricas protestas del 11J en Cuba.

“En las Salas de los Tribunales, familiares de las personas implicadas, reconocen la calidad de las actuaciones de Jueces, Fiscales, Abogados de la Defensa y de las fuerzas del Orden Interior, que trabajaron en cada investigación penal”, indicó un reportaje de una televisión que, a pesar de ser pública, funciona como altavoz del oficialismo y está controlada por el régimen totalitario cubano.

Según este medio, “el Proceso Judicial que se realiza en Cuba contra quienes, los días 11 Y 12 de Julio de 2021, intentaron crear un clima de ingobernabilidad con el uso de la violencia, el desorden, desacato, destrucción de inmuebles, autos y también agresiones a personas identificadas con la Revolución y a sus familias; se caracteriza por la transparencia y el total apego a la ley”.

“Nos han tratado bien, no nos han maltratado ni nada. No tenemos nada en contra de esto, lo que somos jóvenes. Nosotros estudiamos aquí, tenemos una niña chiquita de 8 meses, nació en un hospital aquí… no tenemos nada en contra de esto… lo que es el embullo y las cosas, pero… él en sí, él no tiene nada en contra de esto, ni nada de eso”, dijo ante las cámaras, Keyla Domínguez Hernández, esposa de uno de los acusados en los juicios del 11J.

Por su parte, Eudanis Campos Ramírez, madre de otro de los acusados declaró: “como madre, pido disculpas por su error, que lo reconoció públicamente y me lo dijo a mí también, que lo disculpara. Y yo pido disculpas también, al país, a todos los medios. Fue algo que cometió sin saber en lo que estaba metido”.

Eudanis Campos podría ser la madre de Yassell Guerra Campos, manifestante de La Güinera, que nació el 18 de enero de 2002, y que resultó detenido el 12 de julio, cuando aún no había cumplido los 20 años. Aunque su nombre aparece en el listado de detenidos del 11J elaborado por Cubalex y Justicia 11J, esta redacción no ha podido confirmar que Eudanis sea la madre de Yassell.

“Detenido en la Güinera. Estaba acusado de Desórdenes públicos, Atentado, Instigación a delinquir. En octubre de 2021 la fiscalía cambió los cargos por Sedición, por lo que le piden 15 años de privación de libertad. Natural de Granma”, describe el listado de detenidos en el caso de Yassell.

Regla Yolanda González Colón, madre de otro acusado dijo ante las cámaras: “No hay que intentar nada contra la revolución, no hay que tirar piedras, no hay que agredir a la población ni a los policías, pero ellos lo hicieron como que un problema de embullo”.

“El juicio yo lo he visto muy bien de todas las partes, la defensa de los abogados muy buena, la fiscal habló como tenía que hablar, la presidenta de la sala es objetiva, humana… no tengo más nada que decir, porque yo he visto el juicio oral muy bien”, añadió.

Regla Yolanda González podría ser la madre del joven Yensy Jorge Machado González, de La Güinera, nacido el 20 de enero de 2003, detenido con 18 años de edad. Yensy está “acusado de Desórdenes públicos, Atentado, Instigación a delinquir. En octubre la fiscalía cambió los cargos por Sedición, por lo que le piden 15 años de privación de libertad”, informa el listado de las citadas organizaciones cubanas.

A falta de confirmación, Regla Yolanda González también podría ser también la madre de Rolier Salazar González, nacido el 18 de febrero de 1987. “Manifestante de La Güinera. Acusado de sedición por participar en la protesta del 12 de julio en ese barrio de La Habana. "Tomó del suelo piedras, las cuales arrojó contra los oficiales que formaban un cordón policial destinado a impedirles el avance a los manifestantes", se lee en el listado de detenidos.

O quizás de Amalio Álvarez González, nacido el 8 de septiembre de 1977, manifestante “de La Güinera. Inicialmente acusado de desórdenes públicos, atentado, instigación a delinquir, daños. Le piden 26 años por el delito de sedición. Juicio del 10 al 14 de enero. EFP 145-B. Es barrendero”.

Regla Yolanda González podría ser la madre también de tantos otros González de toda Cuba que aparecen en el listado de detenidos. Esta redacción solo ha filtrado aquellos que están siendo juzgados por manifestarse en el barrio habanero de La Güinera.

No podría serlo, por edad, de Lázaro Zamora González, nacido el 22 de junio de 1965, manifestante de La Güinera, al que la fiscalía pedía 20 años de privación de libertad y fue sentenciado a 20 años.

Tampoco podría serlo de Raudel Saborín González, nacido el 24 de julio de 1997 y “detenido por participar en las manifestaciones en la Güinera. Le piden 20 años de privación de libertad por el delito de sedición. Al parecer no tiene familia, los vecinos son los que recogen un poco de cosas y una vecina es quien va a la visita. Se encuentra en la prisión “Combinado del Este”.

La difusión del testimonio de estas madres, presuntamente coaccionadas por la situación y las autoridades, intenta demostrar “la prioridad que tiene para el país, el orden público, la legalidad y la tranquilidad ciudadana; y cómo se actuará con rigor y firmeza para asegurar en cualquier circunstancia las conquistas de la Revolución”, aseguraron las autoridades del Sistema Judicial cubano.

En medio del clamor generalizado del país por la crisis social, política y económica que se está viviendo en Cuba, solo en los medios de prensa oficialistas cubanos se da validez a la frase hecha y utilizada en más de 60 años de dictadura: las “conquistas de la Revolución” están a la vista de cualquiera, menos de los informadores del aparato propagandístico del régimen.