Fernando Almeyda sobre activistas detenidas: "hagamos por ellas lo que ellas harían por cualquiera de nosotros"

Carolina Barrero junto a Daniela Rojo y Camila Rodríguez Foto © Facebook Carolina Barrero / Mario Luis Reyes

El abogado Fernando Almeyda demandó hoy en redes sociales atención para los casos de la curadora Carolina Barrero, la editora Camila Rodríguez y la activista Daniel Rojo, quienes fueron detenidas este lunes en las afueras del Tribunal Municipal de Diez de Octubre.

"Estas valerosas muchachas han puesto su cuerpo y su voz al servicio de los familiares y los presos políticos del 11J. Constantemente buscan medicinas para los necesitados, medios, comida, insumos. Son la encarnación del humanismo, jamás levantan la mano a nadie, jamás ofenden, lo dan todo, hasta la libertad por cualquier desconocido que necesite ayuda sin siquiera esperar las gracias", aseguró el joven.

Barrero, Rodríguez y Rojo fueron detenidas violentamente mientras se manifestaban pacíficamente y acompañaban a algunos familiares de los 33 manifestantes del 11 de julio que empezaron a ser juzgados ayer por el presunto delito de sedición contra la Seguridad del Estado. Entre los acusados hay incluso seis menores de edad.

Los arrestos fueron llevados a cabo por brigadas de respuesta rápida en las cuales había agentes de la Seguridad del Estado y, como resultado, al menos 11 personas fueron privadas de libertad luego de ser golpeadas. Todavía Barrero continúa en paradero desconocido.

"Hoy son ellas las que necesitan nuestra ayuda. Nos necesitan a todos, activistas y no activistas, opositores y no opositores, izquierdistas y derechistas, visibles e invisibles, temerosoa y valientes, cubanos de adentro y de afuera, ciudadanos y extranjeros", explicó Almeyda.

De acuerdo con el testimonio del activista Arián Cruz, uno de los jóvenes que fuera detenido ayer, las tres muchachas, al igual que las mujeres familiares de presos políticos, fueron agredidas. En su caso y en el de Leonardo Romaro, también sufrieron golpes.

"Son ellas hoy las que necesitan que nos ocupemos y demandemos por todos los medios legítimos posibles su inmediata liberación. No comentamos el error de tenerlas en segundo plano, no permitamos que hagan con ellas lo que hicieron con Luis Manuel (Otero), Maikel Osorbo, Luis Robles, (José Daniel) Ferrer y tantos otros o nos arrepentiremos toda la vida", exigió.

Fenando Almeyda señaló que todo esfuerzo o acción cuenta: "un post, una llamada, una pregunta". Y exhortó a que "hagamos por ellas lo que ellas harían por cualquiera de nosotros, seamos justos y no permitamos más injusticia ni más represión".

"No hay tiempo para lamento, solo para acciones; de nosotros depende que el mal no triunfe o al menos que no se expanda más por esta maltrecha tierra cuyos regentes se vanaglorian en mancillar, castigando a sus hijos. Seis décadas van ya, mucho tiempo, demasiado tiempo", comentó.