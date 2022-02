Cancelan programa radial a periodista espirituano por apoyar a manifestante del 11J

Periodista y locutor cubano Luis Ángel Cruz Foto © Facebook/ Luis Ángel Cruz

El programa “Un domingo bien distinto”, del periodista espirituano Luis Ángel Cruz, fue cancelado por la emisora Radio Vitral, en represalia por el apoyo público que el profesional y su esposa mostraron hacia el joven manifestante del 11J, Luis Mario Niedas Hernández.

Mildrey Betancourt Rodríguez denunció en su perfil de Facebook el cierre del espacio radial, que apenas llevaba un mes al aire, y lamentó que el talento de su pareja como presentador no haya sido considerado a la hora de tomar la arbitraria decisión. Señaló, además, que el locutor espirituano no recibió más explicaciones sobre el asunto.

Varios internautas comentaron la publicación y mostraron su desacuerdo con la cancelación del programa, que ya contaba con altos índices de audiencia. “Qué pena, qué desperdicio de talento, lo lamento muchísimo por todos nosotros, los espirituanos”, afirmó una usuaria, en tanto otra expresaba que lo sucedido era una muestra más del carácter dictatorial del gobierno cubano.

Algunos comentarios se referían, además, al férreo control del estado sobre los medios de comunicación oficialistas, y una persona apuntó que este tipo de hechos ocurren en una Cuba “gobernada por dirigentes gordos acomodados que son capaces de lo peor para mantener su poder”.

Otra denuncia sobre la cancelación del programa radial de Cruz la hizo en sus redes sociales el religioso Mario Félix Lleonart Barroso, quien además reveló que desde hace una semana tanto el presentador espirituano como su esposa reciben amenazas constantes por parte de agentes de la Seguridad del Estado.

“Los comunistas no entienden de humanidad, solidaridad ni compasión. Todas las dictaduras son malas, pero la comunista es la peor de todas y esto es una muestra de ello”, aseguró un internauta en respuesta al post. Otra persona advirtió que ese es el precio que pagan los cubanos por querer expresarse libremente.

Cruz y su compañera mostraron su apoyo a Luis Mario Niedas Hernández, joven de 31 años arrestado tras participar en las protestas masivas del 11 de julio de 2021. El informático y activista fue sentenciado a tres años de privación de libertad en octubre pasado.

La organización de asesoría jurídica Cubalex dijo que en el caso de Niedas Hernández no se habían respetado los protocolos del debido proceso. “El juicio se celebró el pasado primero de octubre en Sancti Spíritus bajo fuertes medidas de seguridad y sin acceso de familiares y amigos a la vista judicial. Hoy dieron a conocer la condena: tres años de cárcel por manifestarse pacíficamente”, agregó en ese momento la institución.

Asimismo, explicaron que el activista fue arrestado el mismo día 11 y trasladado a la prisión Nieves Morejón de su provincia. Primero la fiscalía le pedía seis años de privación de libertad por los presuntos delitos de desacato, propagación de epidemias e instigación a delinquir y, tras el proceso judicial, la condena quedó reducida a la mitad.

Antes del estallido social, Niedas Hernández estuvo durante meses siendo víctima de acoso físico y psicológico en las redes sociales. Además sufrió arrestos domiciliarios, discriminación y agresiones, por expresar solidaridad con otras personas que estaban siendo reprimidas por motivos políticos en el país y exigir cambios.

En declaraciones al medio independiente YucaByte, dijo que su activismo “comenzó a partir de las presiones del régimen. Bastó que apoyara en redes sociales las causas que defienden el Movimiento San Isidro y el grupo 27N para que me cayera encima el peso de la arbitrariedad de esta dictadura. Porque sí, publicar un simple post en Facebook en Cuba que no cuente con el beneplácito del gobierno, implica casi lo mismo que pararse con un cartel frente a la sede del Partido Comunista (PCC) provincial pidiendo la renuncia del presidente. No hay libertad, ni siquiera en el ciberespacio”.

El 28 de enero de 2021, Niedas Hernández protagonizó una protesta en solitario en el parque Serafín Sánchez, frente a la Casa de Cultura de Sancti Spíritus, en la que denunció la violencia que un día antes ejercieron funcionarios del Ministerio de Cultura en La Habana contra un grupo de activistas, intelectuales y artistas, quienes habían acudido a la institución con la intención de dialogar y demandar el cese del hostigamiento contra colegas que estaban en ese momento cercados en sus viviendas por la policía.