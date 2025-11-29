BioCubaCafé homenajea a Guantánamo con café de lujo que sus pobladores no verán en las tazas

Vídeos relacionados:
La empresa BioCubaCafé S.A. presentó en la Feria Internacional de La Habana (Fihav) 2025 su nuevo café “Guantánamo 155”, un producto premium creado en homenaje a la ciudad, pero destinado a vitrinas y mercados exclusivos, lejos de la realidad de los guantanameros que no pueden adquirir ni el café normado.
La nueva marca fue concebida como tributo al aniversario 155 de la villa del Guaso. La presentación reunió a directivos de la compañía y a autoridades locales, quienes destacaron el supuesto vínculo entre identidad, historia y futuro a través de un producto de alta gama, informó el periódico oficial Venceremos.
Según la información divulgada por la propia empresa, el grano fue diseñado como “gemelo” del Santiago 510, con 25 % de la variedad Arábica y 75 % Robusta, pensado para ofrecer una taza de cuerpo fuerte y carácter definido.
La degustación en el stand incluyó un maridaje con bombones de chocolate elaborados en la oriental provincia, en un intento por exhibir un concepto gourmet orientado a mercados especializados.
La escena, sin embargo, replica lo ocurrido con otros cafés presentados durante Fihav 2025, del 24 al 29 de noviembre, cuando marcas de lujo como Don Robusto y Raíces generaron indignación entre los cubanos debido al contraste entre la ostentación oficialista y la realidad de las bodegas vacías.
Lo más leído hoy:
El café mezclado que antes se distribuía por la libreta ha desaparecido de las bodegas, y en el mercado informal, un paquete puede alcanzar precios inasumibles para la población.
Mientras en la feria se celebran nuevos productos “premium”, la población continúa sin acceso al café básico y depende de precios inaccesibles en el mercado informal.
El lanzamiento de Guantánamo 155 vuelve a colocar el foco sobre una industria que produce para exportación o venta en divisas, no para el consumo nacional.
En un país donde el café se ha convertido en un artículo de lujo y las familias recurren a sustitutos improvisados, la aparición de otra marca exclusiva profundiza la distancia entre el discurso de modernización y la vida cotidiana de millones de cubanos.
Aunque el gobierno hable de “estrategias integrales” para estimular la producción de café, la realidad muestra campos abandonados, salarios miserables y campesinos exhaustos.
“Están destruidos los campos y los cafetales. No hay fuerza de trabajo. Y una cuestión tremenda es que no se paga a los productores. ¿Qué persona puede quedarse en esos campos con salarios tan bajos y condiciones tan precarias?”, cuestionó semanas atrás la periodista independiente Miriam Leiva, citada por Diario de Cuba, durante un panel del programa Los puntos a las íes.
Preguntas frecuentes sobre el café en Cuba y la situación actual
¿Cuál es el objetivo del lanzamiento del café “Guantánamo 155” por BioCubaCafé?
El café “Guantánamo 155” fue presentado como un homenaje al 155 aniversario de la villa del Guaso, pero está destinado a mercados exclusivos, inaccesible para la mayoría de la población guantanamera. Este lanzamiento es un reflejo del enfoque del régimen cubano en priorizar productos de lujo para exportación, mientras los cubanos enfrentan una escasez crónica de productos básicos como el café.
¿Por qué el café se ha convertido en un artículo de lujo en Cuba?
El café se ha convertido en un artículo de lujo en Cuba debido a la escasez de grano nacional, los bajos niveles de producción, y la prioridad del régimen en exportar o vender en divisas. La mayoría de los cubanos no pueden acceder al producto en el mercado estatal, y un paquete de café en el mercado informal puede alcanzar precios inasumibles para la población.
¿Cómo afecta la presentación de nuevos cafés de lujo a la población cubana?
La presentación de nuevos cafés de lujo, como “Guantánamo 155”, genera indignación entre los cubanos, ya que contrasta con la realidad de las bodegas vacías y la falta de acceso a productos básicos. Mientras el gobierno promociona estos productos premium, la población sigue sin acceso al café básico y depende de precios inaccesibles en el mercado informal.
¿Qué dice el gobierno cubano sobre la industria del café y la producción nacional?
El gobierno cubano habla de “estrategias integrales” para estimular la producción de café, pero la realidad muestra campos abandonados, salarios miserables y campesinos exhaustos. A pesar de los discursos oficiales, no se han logrado mejoras significativas en la producción nacional, y el café sigue siendo un producto destinado principalmente a la exportación.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.