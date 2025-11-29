BioCubaCafé homenajea a Guantánamo con café de lujo que sus pobladores no verán en las tazas

La población continúa sin acceso al café básico y depende de precios inaccesibles en el mercado informal

La empresa BioCubaCafé S.A. presentó en la Feria Internacional de La Habana (Fihav) 2025 su nuevo café “Guantánamo 155”, un producto premium creado en homenaje a la ciudad, pero destinado a vitrinas y mercados exclusivos, lejos de la realidad de los guantanameros que no pueden adquirir ni el café normado.

La nueva marca fue concebida como tributo al aniversario 155 de la villa del Guaso. La presentación reunió a directivos de la compañía y a autoridades locales, quienes destacaron el supuesto vínculo entre identidad, historia y futuro a través de un producto de alta gama, informó el periódico oficial Venceremos.

Según la información divulgada por la propia empresa, el grano fue diseñado como “gemelo” del Santiago 510, con 25 % de la variedad Arábica y 75 % Robusta, pensado para ofrecer una taza de cuerpo fuerte y carácter definido.

Foto: Biocubacafé

La degustación en el stand incluyó un maridaje con bombones de chocolate elaborados en la oriental provincia, en un intento por exhibir un concepto gourmet orientado a mercados especializados.

La escena, sin embargo, replica lo ocurrido con otros cafés presentados durante Fihav 2025, del 24 al 29 de noviembre, cuando marcas de lujo como Don Robusto y Raíces generaron indignación entre los cubanos debido al contraste entre la ostentación oficialista y la realidad de las bodegas vacías.

El café mezclado que antes se distribuía por la libreta ha desaparecido de las bodegas, y en el mercado informal, un paquete puede alcanzar precios inasumibles para la población.

Foto: Biocubacafé

Mientras en la feria se celebran nuevos productos “premium”, la población continúa sin acceso al café básico y depende de precios inaccesibles en el mercado informal.

El lanzamiento de Guantánamo 155 vuelve a colocar el foco sobre una industria que produce para exportación o venta en divisas, no para el consumo nacional.

En un país donde el café se ha convertido en un artículo de lujo y las familias recurren a sustitutos improvisados, la aparición de otra marca exclusiva profundiza la distancia entre el discurso de modernización y la vida cotidiana de millones de cubanos.

Foto: Biocubacafé

Aunque el gobierno hable de “estrategias integrales” para estimular la producción de café, la realidad muestra campos abandonados, salarios miserables y campesinos exhaustos.

“Están destruidos los campos y los cafetales. No hay fuerza de trabajo. Y una cuestión tremenda es que no se paga a los productores. ¿Qué persona puede quedarse en esos campos con salarios tan bajos y condiciones tan precarias?”, cuestionó semanas atrás la periodista independiente Miriam Leiva, citada por Diario de Cuba, durante un panel del programa Los puntos a las íes.