Denuncian abastecimiento de tiendas en pesos cubanos en Holguín por visita de Díaz-Canel

Un cubano residente en Holguín denunció el repentino abastecimiento de las tiendas en moneda nacional ante la visita del gobernante Miguel Díaz-Canel.

Alejandro de la Paz Rueda, trabajador por cuenta propia, calificó como una "falta de respeto para el pueblo" que por la llegada de la alta dirigencia política a la provincia se pusieran a la venta alimentos que usualmente solo se ofertan en las tiendas en MLC.

"Productos en moneda nacional como salchichas, picadillo, incluso toallitas húmedas, todos estos productos vendidos en las tiendas de MLC. Esto lo publico para que se den cuenta de que sí se puede vender en moneda nacional y dejen de darnos migajas para que todo parezca que está bien y no es así, y sigan vendiendo productos en moneda nacional", demandó.

Decenas de personas reaccionaron a la publicación de La Paz Rueda para criticar la práctica habitual en el país de que cada vez que viene una visita de alto nivel, se surten tiendas y mercados, se reparan calles y viviendas, o como dijo una madre de familia, "aparece hasta lo inimaginable".

"Cuando vienen los ministros aparece de todo, es un monopolio", expresó un trabajador de una fábrica en Moa.

"Ellos lo tienen todo, así que una vez aparecen ellos, aparecen también los productos", cuestionó una joven.

"Cuando viene un dirigente todo brilla y sacan de todo", señaló un enfermero.

"De eso se vive aquí, de apariencias. La fachada intacta y lo demás un desastre", afirmó una joven madre.

"Al primero que hay que botar es al primer secretario del PCC con todos sus aprovechados lamebotas, fuera", pidió un residente en Guantánamo.

Un cuentapropista recordó que eso mismo hacía Díaz-Canel cuando era el primer secretario del Partido Comunista en Holguín.

"Es para mantener al pueblo distraído en comida y no les den quejas de los problemas que ellos saben y no están ajenos. Ese es el juego de la política, te quitamos el hambre unos días para que no hables y digas que todo está bien", comentó un chofer.

Una adolescente culpó al gobernante de haber provocado la crisis actual.

"El mejor que nadie sabe que todo se vende en MLC. (...) Es un desprestigio que nada más tengan derecho a comer chucherías los niños que sus padres reciban MLC. (...) ¿Por qué no abastecen con lo mismo que hay en MLC las pocas tiendas que quedan en moneda nacional? Si esa es la que se cobra aquí. ¿O es que los que no reciben MLC no tienen derecho a comer?", cuestionó la muchacha.

Con ella coincidió una holguinera, que recalcó que ni aunque cobrara millones de pesos le alcanzaría para vivir.

"Es una falta de respeto Tantas cortinitas para tapar, los sinvergüenzas que hay detrás escondidos robándose todo y haciendo dinero y bastante. Y abusando de las necesidades de los humildes trabajadores, los miserables que nos dura el salario dos días si acaso", lamentó.

Un internauta afirmó que en el país hay de todo, pero que el gobierno controla la venta en moneda nacional, "para obligar a comprar en MLC".

Por su parte, un autónomo aseguró que la estrategia de sacar a la venta mercancías que usualmente escasean no se hace para generar la impresión en el dirigente de que esas cosas se venden con periodicidad, porque "ellos saben más que nadie lo que se envía para cada territorio".

El objetivo es "apaciguar los ánimos y desviar a la masa a matarse en perras colas para evitar 'incidentes' desagradables o subidos de tono. Si estás ocupado zancajeando el platico de comida no te queda tiempo para otras cosas 'más peligrosas' para ellos, y saben que Holguín se calentó el 11J", señaló.