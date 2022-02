Anamely Ramos pide a quienes piensan diferente que no interfieran en protesta por su destierro

La activista cubana Anamely Ramos pidió este domingo a quienes piensan diferente a ella en Miami que no interfieran en su protesta pública por el derecho a regresar a la isla, tras incidente con una persona que fue a acusarla de “ambigua” y que es de “esa gente que le gusta el diálogo”.

A través de una directa por Facebook desde la esquina del restaurante Versailles donde permanece, Ramos refirió que al preguntarle a esa persona qué quería decir, que le explicara, solo recibió frases vagas y sin sentido, además de una actitud agresiva con manoteo hacía ella.

“Aquí sí hay gente valiente para venir a discutir con una mujer”, refirió sobre el cuestionamiento violento de esa persona, quien finalmente le dijo que ella era ambigua y que se fijara bien en su cara, que no se le iba a olvidar.

“Para esa persona y para los que creen que yo soy ambigua, yo estoy en la calle exigiendo mis derechos, que son legítimos y los estoy defendiendo con mi palabra, mi pensamiento, mi actitud y con mi cuerpo, y no los estoy defendiendo desde ayer por la mañana”, argumentó la activista, quien permanece en una esquina del emblemático restaurante Versailles en protesta pública por su derecho a regresar a la isla, tras haber sido impedida de viajar a Cuba esta última semana.

También refirió que “la gente que piensa que soy ambigua, por estar reclamando mi derecho a regresar, felicidades, que cual piense lo que quiere, pero aquí a emplazarme, a manotearme, siendo un hombre por demás, y cuando yo estoy aquí sola, me parece que no”.

“A toda esa gente que piensa que yo soy ambigua y cree que puede venir hacer lo que él hizo, le digo que no vengan, porque aquí está la policía y se lo voy a decir para que les digan que se vaya a otro lado”, sostuvo la profesora universitaria, quien lleva varios días en la calle para denunciar el exilio forzoso por parte del régimen contra personas que piensan diferente, además de visibilizar a los presos políticos y a los menores que han sido condenado por manifestarse pacíficamente en la isla.

“Si usted tiene otra manera de hacer las cosas y usted tiene otra idea de Cuba, vaya para la esquina contraria, que el mundo es enorme”, sentenció Ramos.

Asimismo, dijo que invitaba a todas las personas que dicen que es ambigua y que así no se lucha los derechos por Cuba, a que luchen por esos derechos de la manera que ellos crean.

“No me molesta que quieran validad cualquier oposición a mí, pero aquí no los quiero, porque no sé si lo piensan o los mandaron, y simplemente mis energías no son para ellos. Son para seguir haciendo lo que estoy haciendo hasta el final y para la gente que viene a contarme sus historias, mucho más tristes que la mía”, argumentó también en su directa por Facebook.

Reiteró que ella puede hablar con cualquiera, pero sobre las bases del respeto, pero van allí a decirles que es “ambigua” y no pueden explicar sus argumentos, no tiene nada que hablar, “porque tú no viniste a hablar, viniste a otra cosa”.

“Para evitar este tipo de cosas, porque yo no necesito guardaespaldas porque sé defenderme sola, para evitar ese tipo de confrontación, les pido a las personas que creen que soy ambigua que se queden felices en sus casas con su radicalidad”, reiteró la activista.

Por último, les deseó a esas personas radicales “que vivan felices y que luchen por sus derechos, esos que nos están violando a todos, de la manera adecuada que entiendan”.

La historiadora del arte cubana en la tarde de este domingo asistió también a un evento en el malecón de la Ermita de la Caridad en Miami, denominado por sus organizadores como “Oración Mirando a Cuba”.

Antes de este evento, de carácter cívico religioso, la activista estuvo presente en la misa vespertina del Santuario, que estuvo dedicada al “derecho de Anamely Ramos a regresar, por los presos políticos, por la anhelaba Libertad y por las otras tantas necesidades del pueblo cubano”.