Ermita de la Caridad en Miami convoca misa en solidaridad con Anamely Ramos

La activista y curadora de arte, Anamely Ramos, participará este domingo en un evento que se celebrará en el malecón de la Ermita de la Caridad en Miami bajo el nombre de “Oración Mirando a Cuba”.

El evento, de carácter cívico religioso, dará comienzo a las 6:30 de la tarde, pero la activista estará presente desde las cinco de la tarde, hora en que habitualmente se oficia misa vespertina los domingos en el Santuario.

“Por el derecho de Anamely Ramos a regresar, por los presos políticos, por la anhelaba Libertad y por las otras tantas necesidades del pueblo cubano… Encuentro de Oración después de la Misa en el Malecón de la Ermita”, publicó la página de Facebook de la ermita.

Ramos, quien fue impedida el pasado miércoles 16 de subir a un vuelo de American Airlines para volar de regreso a Cuba, viene desplegando una intensa actividad para denunciar las injusticias del régimen cubano que, entre otras, comete una violación de sus derechos humanos al negarle la entrada al país, único en el que ostenta residencia legal, además de la ciudadanía.

El suceso movilizó de inmediato a los activistas cubanos que se lanzaron a denunciar la presunta complicidad de la aerolínea con las autoridades del régimen y, por extensión, la de todas aquellas empresas y multinacionales que acatan las exigencias que este impone en sus acuerdos, subrayando el chantaje al que ceden por hacer negocios con una dictadura que viola derechos y libertades a sus ciudadanos.

Aunque la aerolínea se desmarcó del asunto argumentando que sólo obedecía los protocolos de la aviación internacional y los términos del acuerdo firmado con las autoridades cubanas, Ramos y varios activistas convocaron y realizaron este viernes una vigilia nocturna frente a las oficinas de American Airlines en Miami.

La denuncia del caso concreto llevó a la creación de la campaña #DerechoARegresar en la que activistas de la sociedad civil reclaman al régimen cubano que detenga su política de destierro forzoso de críticos y opositores. Aunque alcanzó gran visibilidad, el caso de Anamely se suma a una larga lista de cubanos a los que las autoridades del régimen impiden viajar de regreso a su país, obligándoles al destierro y violando sus derechos como ciudadanos.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos afirmó el pasado miércoles que la activista y académica cubana tiene derecho a regresar a su país y que su destierro es otro cobarde intento de intimidar a los ciudadanos de Cuba.

“La artista y educadora cubana Anamely Ramos tiene derecho a regresar a su propio país”, puntualizó en Twitter el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos de EE.UU., Brian A. Nichols. “El régimen está bloqueando su regreso, temeroso de lo que pueda decir”, recalcó el funcionario.

La solidaridad con la activista, destacada figura del Movimiento San Isidro (MSI), no se hizo esperar. Obligada a abandonar el Aeropuerto Internacional de Miami hasta aclarar su situación, Ramos se plantó en una esquina del restaurante Versailles de Miami para denunciar al régimen que le impide volver a su país, único en el que ostenta residencia legal.

Con esta decisión, las autoridades cubanas obligan al destierro a una de las personalidades más incisivas, lúcidas y valientes de la sociedad civil cubana, además de convertirla en un problema migratorio para sus contrapartes estadounidenses, al tener estas que solucionar la situación de irregularidad de la activista en su territorio, en el que expresamente Ramos ha dicho que no pretende quedarse ni solicitar asilo.

"Yo no voy a desistir. Yo no quiero quedarme en Estados Unidos. Yo no voy a pedir ningún asilo, mi visa se vence en abril y no quiero pedir ninguna extensión de visa", afirmó la profesora, quien también estuvo entre los acuartelados de San Isidro, reclamando al régimen la liberación del rapero Denis Solís.

"Yo no soy caprichosa, no es que yo quiera armar lío donde quiera, el problema es que en Cuba están matando a la gente. (...) Y si nosotros seguimos permitiendo que ese Estado tenga los brazos tan largos que empiece a mandar también en otros Estados y en otras empresas, entonces la gente de allá adentro se va a morir", subrayó.

Huelguista de hambre durante el acuartelamiento, Ramos y el rapero Maykel “Osorbo” Castillo hicieron pública su relación sentimental poco antes de que la activista partiera hacia México. En mayo pasado, Osorbo fue detenido por la Seguridad del Estado y desde entonces se encuentra encarcelado, sin fecha de juicio y con un grave deterioro de su salud, por el que solo acepta ser tratado fuera de las instituciones penales del régimen.