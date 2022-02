Gobierno cubano devuelve credenciales a corresponsales de agencia española EFE

El gobierno cubano devolvió las credenciales que había retirado en noviembre último a corresponsales de la agencia de noticias española EFE.

“En la tarde de hoy se ha procedido a entregar las credenciales a todos los corresponsales en La Habana y en los próximos días se otorgará el visado al corresponsal jefe designado, Juan Palop, para que pueda asumir sus funciones”, refiere este lunes en Twitter el Centro de Prensa Internacional (CPI) del Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla.

En otro mensaje el CPI refiere que directivos de la agencia EFE y de ese centro “sostuvieron un encuentro en La Habana, como parte de los intercambios sostenidos para lograr una solución al diferendo surgido hace unos meses”.

También el CPI dijo en la citada red social que “ambas partes reafirmaron la importancia de que la prensa extranjera acreditada realice su labor informativa con libertad y respeto mutuo, en apego a los principios de la veracidad, imparcialidad y no tendenciosidad”.

Desde noviembre último, el retiro de las credenciales de los corresponsales de EFE en la isla ha sido un tema de tensión entre los gobiernos de Cuba y España.

Esta agencia es una sociedad anónima de la que el Estado español es el principal accionista. En 2001 dejó de depender del Patrimonio del Estado y quedó adscrita a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En la víspera de la Marcha del 15N, el régimen decidió retirar las credenciales de prensa a los periodistas de EFE en Cuba, sin aclararles si la medida era temporal o definitiva.

La esta decisión del CIP ocurrió a dos meses y medio de que le fuera retirada la acreditación al coordinador de redacción de la agencia, el periodista Atahualpa Amerise.

A poco de esta medida, la presidenta Gabriela Cañas de EFE aseguró que la agencia española de podría salir de Cuba "en pocas semanas", por imposición del gobierno cubano.

“No queremos irnos de Cuba. El problema es que nos están echando de Cuba. Solo tenemos dos periodistas acreditados y uno de ellos tiene que renovar su visa todos los meses”, dijo Cañas en esa ocasión.

Con la censura implícita en las decisiones de las autoridades cubanas, a mediados de diciembre Cañas advirtió que la agencia española de noticias se estaría replanteando su permanencia en Cuba por no poder ejercer el periodismo libremente, y reiteró que el gobierno de la isla solo había devuelto dos de las siete credenciales que retiraron en noviembre

“En definitiva en la agencia EFE nos estamos empezando a plantear nuestra permanencia en la isla porque si no podemos ejercer el periodismo, si no lo podemos ejercer libremente sobre todo, no podemos hacer más. De verdad que la agencia no tiene ningún interés en irse de Cuba, pero si nos echan, no podríamos hacer otra cosa. Tendríamos a lo mejor que informar desde fuera de la isla”, dijo Cañas en un foro de comunicación que sesionó en diciembre en Madrid.

No obstante, el CPI aseguró a principios de este mes que estaba en permanente intercambio con directivos de EFE y con la Embajada de España en Cuba, aunque condicionó la “solución” de las diferencias con la agencia noticiosa al “ejercicio de un periodismo objetivo, veraz, imparcial y no tendencioso”.

La declaración del CPI fue en respuesta a la petición del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, que reiteró este lunes al gobierno cubano la necesidad de que sean devueltas las credenciales de prensa que fueron retiradas a los corresponsales de esa agencia en noviembre.