Bárbaro de Céspedes se declara en huelga de hambre y sed en prisión : "Dispuesto a morir por su libertad"

El activista cubano por los derechos humanos Bárbaro de Céspedes, conocido como el "Patriota de Camagüey" y preso político del 11J, se declaró en huelga de hambre y sed en prisión.

Daymis de Céspedes Sánchez, hija del activista, compartió un audio en Facebook que asegura se lo envió su padre desde la cárcel. Se escucha la presunta voz del Patriota de Camagüey indicando que se planta en huelga para exigir su derecho a la libertad.

"Guardia, informa a tus superiores que el Patriota está en huelga de hambre y de sed, dispuesto a morir por la libertad. Patria y Vida", se escucha en la grabación.

Daymis dejó un emotivo testimonio en Facebook en el que alertó que teme por la integridad física de su padre, le asusta pensar que las autoridades de la prisión puedan dejarlo desatendido y que muera en la cárcel, solo, en huelga de hambre y sed.

"Él no es un ladrón ni un delincuente. Él es una persona que solamente quiere que Cuba sea libre y que todos los cubanos que por una razón u otra no han podido regresar a la isla, por miedo al Estado, puedan volver a su patria", dijo conmovida.

Daymis compartió también una carta escrita por su padre que no está fechada, porque según ella indicó la hizo antes de que llegara este momento. En la misiva el activista culpa de su situación actual al régimen cubano.

"Soy inocente de todo lo que se me acusa y si mi delito es pensar, expresarme y manifestarme en contra del comunismo asumo toda responsabilidad, jamás renunciaré a mis principios y si he de morir por ello, que "la Patria me contemple orgullosa", escribió el Patriota de Camagüey.

En diciembre de 2021 Daymis de Céspedes Sánchez calificó como un "circo" el juicio que se le hizo a su padre, acusado de desobediencia e instigación a delinquir.

De Céspedes fue juzgado en Camagüey y su hija señaló que el traslado al tribunal fue con un "gran despliegue policial similar a los que se ven en las películas: agentes por doquier, boinas rojas, en fin, llevaban a Pablo Escobar al corredor de la muerte", comentó.

Daymis aseguró que para la imputación por desobediencia, la Fiscalía no contó con testigos ni con una coartada sólida en el juicio.

Por "instigación a delinquir" le piden nueve meses de prisión porque según la Seguridad del Estado, durante las manifestaciones del 11J el activista hizo una transmisión en directo incitando al pueblo a salir a las calles.

La semana pasada los nietos de De Céspedes compartieron un emotivo mensaje en el que piden la libertad de su abuelo en el perfil de Facebook de El Patriota de Camagüey.

Los pequeños Vanesa, Sophie y Andy aseguran que no le pueden decir felicidades en el Día del Amor y la Amistad a su abuelo. Saben que no está feliz, como tampoco lo están ellos que no puede pasar un día sin decirle que lo aman.