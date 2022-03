“Guardafronteras son los culpables”, dice hermano de cubano fallecido en intento de salida del país

Wilber Padrón Maza, hermano del cubano fallecido tras el choque de una lancha rápida con una embarcación de guardafronteras en la costa norte de Ciego de Ávila, culpó a quienes intervinieron en el operativo de la muerte de su familiar, y precisó que chocaron la lancha más de cinco veces.

"Yo quiero que se haga justicia con la muerte de mi hermano (...) los guardafronteras son los culpables por la muerte de mi hermano. Impactaron la lancha más de cinco veces. Tiraron la lancha arriba", dijo Wilber en un breve vídeo publicado este 8 de marzo en su perfil de Facebook.

"La indicación que tenían era parar la lancha costara lo que costara. No les importaba la vida que iba a perder la gente. Lo que pasara, la indicación que había era parar la lancha", añadió.

"Guardafronteras son los culpables de la muerte de mi hermano. Yo quiero que alguien me diga algo, que me explique. Yo quiero que se haga justicia", concluyó Wilber Padrón que lleva días exigiendo explicaciones en nombre de la familia.

En un vídeo anterior, Wilber Padrón ya había cuestionado con dureza la versión oficial de la tragedia y pidió explicaciones en nombre de la familia, algo que, a la vista de su reciente queja, no parece haber ocurrido.

“Ahora dicen en el noticiero que se murió en el impacto, que chocó una lancha con la otra. El mar es tan chiquito para que choque una lancha con otra…no, eso es mentira. La orden que tenía guardafronteras era que no se fuera la lancha. A ellos no les importaba matar a los que estaban arriba, no les importaba nada”, había dicho Padrón Maza con anterioridad.

El hermano de la víctima se quejó también de la falta de información y cuestionó muchos aspectos del procedimiento de las autoridades cubanas: la demora en avisar a la familia, una autopsia hecha sin consentimiento de los allegados de la víctima y la desaparición de joyas que tenía puestas Wiliam Padrón en el momento de su muerte.

El hermano de la víctima viene reclamando desde hace días que las autoridades no le han dado una explicación creíble a la familia sobre lo sucedido, y que solo dijeron que se golpeó con la propela de la embarcación.

Además de la muerte de William Padrón -quien era natural de Morón- otras dos personas resultaron heridas tras la colisión entre una lancha rápida y una embarcación de Tropas Guardafronteras el pasado 1 de marzo.

De acuerdo con una nota del Ministerio del Interior (MININT), una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras alcanzó la lancha a 11 millas de Cayo Coco, cuando la embarcación se detuvo por aparentes problemas técnicos. Los pasajeros comenzaron a lanzarse al agua y fueron rescatados en el mar 21 personas, cuatro mujeres y 17 hombres. En la lancha quedaron tres personas, entre ellas William Padrón.

"Durante las maniobras marítimas posteriores, la lancha rápida y la nave de guardafronteras, ambas de similar envergadura, colisionaron. Como resultado, tres personas que permanecían a bordo de la primera sufrieron lesiones, uno de ellos de gravedad, quien falleció en el trayecto de evacuación hacia tierra", concluyó el texto oficial, que no especificó los detalles del enfrentamiento ocurrido entre los fugitivos y las fuerzas militares.