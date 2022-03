Piden ayuda para evitar deportación de disidente cubano detenido en México

La Agencia de Prensa Libre Avileña, A.P.L.A. pidió ayuda urgente para evitar la deportación a Cuba del opositor Armando Pompa Menéndez, quien fue detenido por autoridades migratorias de México en la ciudad de Tapachula, zona fronteriza con Guatemala.

El joven, quien es esposo de la periodista independiente Dairis González Ravelo, fue detenido en esa ciudad del estado mexicano de Chiapas durante una de las redadas que realizan las autoridades locales para detener el tráfico de personas.

"A nuestros seguidores en el Sur de México, le rogamos traten de comunicarse con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) (teléfono +52 55 2535 2950) y soliciten la no deportación del mismo, y su liberación porque no ha cometido delito", señala la nota.



Además, informa que las oficinas del ACNUR se encuentran ubicadas en calle 21 Oriente No. 22 entre 9a y 11a Av. Norte, Col. Lomas del Soconusco. CP 30725, Tapachula, Chiapas, México, con los teléfonos +52 (962) 642 5198 y +52 (962) 642 5200.

El joven habría salido de Cuba vía Nicaragua, luego de que ese país centroamericano eliminara el requisito de visado para los cubanos en noviembre del pasado año.

Él y su esposa, la activista Dairis González Ravelo, han padecido la represión del régimen en los últimos meses, e incluso ella denunció que el 3 de julio del pasado año fue agredida por dos mujeres vestidas de civil enviadas por la Seguridad del Estado, quienes la golpearon gravemente al salir de su casa en Morón, Ciego de Ávila.

En enero pasado, ella y Pompa Menéndez intentaron volar a Managua, pero el gobierno cubano le impidió a ella abordar el vuelo en complicidad con su aliado nicaragüense, que le negó a la joven la entrada al país. Ambos habían vendido todas sus pertenencias en la isla.

La activista recibió un correo electrónico en el que la aerolínea Conviasa le comunicaba que no podría entrar al país "por un tema de soberanía de las autoridades de la república de Nicaragua".

No obstante, González Ravelo y su pareja se personaron el día de su vuelo en el Aeropuerto Internacional José Martí, pero cuando el avión estaba a punto de despegar, dos funcionarios de Inmigración le dijeron a la mujer que no podían abordar.

De momento la activista, que ya había manifestado su voluntad de abandonar el país, regresó a Ciego de Ávila, donde espera alguna nueva vía que le permita escapar de la isla.

Aunque el gobierno de Nicaragua estableció desde finales de noviembre el "libre visado" para ciudadanos cubanos, en lo que calificó de medida "humanitaria", en los últimos meses varios activistas han sido impedidos de arribar a tierra nicaragüense.

Entre los casos más recientes figuran los periodistas Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodríguez y joven cubano Juan Eduardo Moreno, hijo del periodista independiente Juan Manuel Moreno, director del medio comunitario Amanecer Habanero.

Valdés Cocho y Rodríguez quedaron varados en El Salvador tras la negativa del régimen de Ortega de dejarlos ingresar al país, y se aventuraron en un viaje hacia México para llegar a la frontera con Estados Unidos.

En México, donde el gobierno ha desplegado a la Guardia Civil para detener el constante flujo de migrantes irregulares, los dos fueron detenidos varias semanas hasta que las autoridades les entregaron una visa humanitaria válida por un año.

Casi diariamente elementos policiales y del Instituto Nacional de Migración de México detienen cubanos en su tránsito por el país. Hace dos semanas rodearon a un grupo de al menos 150 inmigrantes que se encontraban encerrados en una bodega en Tapachula.