Anamely Ramos solicita extensión de visa de turismo en EE.UU.

La activista y curadora de arte cubana Anamely Ramos solicitó la extensión de su visado de turismo en Estados Unidos, que expira en abril.

"El objetivo fundamental es mantenerme en el mismo estatus en que ahora me encuentro: como turista en un país extranjero", señaló Ramos en un comunicado en sus redes sociales.

La exintegrante del Movimiento San Isidro explicó que luego de no poder abordar el avión con destino a Cuba, su primer pensamiento fue dejar que la visa se venciera en abril, con la intención de que su estatus de ilegalidad forzada en el país pesara para que fuera deportada a la isla.

"Sin embargo, en la medida en que he ido comprendiendo el proceso, me doy cuenta de que si me quedaba ilegal no conseguiría nada pues la lista de deportados es de cientos de personas a las que Cuba supuestamente debe aceptar y no lo hace", destacó la activista, que reiteró que regresar "sigue siendo hasta hoy mi deseo, además de mi derecho".

"Insisto sobre esto porque en un momento en que parece que habrá una flexibilización de las relaciones Cuba- Estados Unidos, la dictadura sigue sin cumplir ningún acuerdo y sin contribuir a la humanización o alivio de ningún cubano en ningún aspecto".

Anamely dejó claro que su decisión solo refuerza su intención de "seguir haciendo todo tipo de gestiones para conseguir mi regreso y mantener, mientras tanto, un estatus que exprese la violación que el Estado Cubano, con American Airlines de cómplice, está ejerciendo sobre mí".

"Esta decisión seguramente no es práctica. Mi pasaporte se vence en junio por lo que el tiempo que gano en términos de seguridad es muy poco. Me arriesgo. No sé si la forma tendrá sentido a largo plazo pero es la que encontré ahora mismo para seguir en la pelea, la que me parece más acorde con el desastre que viven los cubanos de la Isla, los presos a los que están condenando, entre ellos Maykel y Luis. Es mi manera de resistir", apuntó.

Desde mediados de febrero, American Airlines ha negado dos veces a Anamely Ramos abordar el avión con destino a Cuba, por estar en una lista de personas que tienen prohibida la entrada al país que el gobierno cubano entrega a la aerolínea.

La activista mantiene una protesta frente a la Embajada de Cuba en Washington por el derecho de los cubanos a regresar a la isla y la liberación de los presos políticos cubanos.