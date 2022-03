Karol G cancela el estreno del remix de "Una noche en Medellín" por polémica con De La Ghetto

Karol G, De La Ghetto Foto © Instagram / Karol G, De La Ghetto

Si eres de los que esperaba el remix de "Una noche en Medellín" y comentó en el post de Karol G para que estrenase cuanto antes el tema, te vas a quedar con las ganas de guardarlo en tu playlist, porque no habrá estreno...

El remix de "Una noche en Medellín" era uno de los estrenos más esperados de la semana, sobre todo después del adelanto que hizo la Bichota en Instagram de su parte de la canción.

La cantante colombiana colgó un vídeo con un fragmento del tema (original del chileno Cris MJ), y sí, era puro fuego... Consciente de ello, pidió a sus seguidores que le dejasen un millón de comentarios en el tablón para estrenar el tema. Una cifra que no tardó en alcanzar. Pero para pena de todos los que comentaron, la nueva versión de la popular canción nunca llegará a ver la luz...

Fue la misma colombiana la que anunció que cancelaba el estreno después de la polémica que se formó por las declaraciones de De La Ghetto.

El puertorriqueño dejó un comentario en las redes sociales diciendo que le "habían bajado del tema", es decir, quitaban su parte de la canción a pesar de haber sido el primero en sumarse al proyecto.

Un lío que finalmente llevó a que los dedos virtuales apuntasen a Karol G como la culpable de este desplante. Pero lejos de dejarlo pasar y para evitar más acusaciones contra ella, la colombiana aclaró lo que sucedió y canceló directamente el estreno para zanjar el alboroto.

"Familia. Con respecto al lanzamiento del tema "Una Noche En Medellín", me gustaría aclarar que en ningún momento tuve conocimiento de que otros artistas habían grabado y que al parecer habían varios remix hablados hasta hace dos días que lo anuncié. Mi equipo de trabajo y yo valoramos y respetamos el trabajo de mis colegas, y aunque me encanta el proyecto y odio que este tipo de cosas pasen, hemos decidido no seguir adelante con el lanzamiento", explicó la intérprete de "El Makinon", dejando claro que ella no sabía que había más artistas además de ella y Ryan Castro participando en la versión del tema.

A pesar de que la popularidad de la canción del joven chileno Cris MJ se habría potenciado con un remix con figuras tan grandes como la de Karol G y/o De La Ghetto, "Una Noche en Medellín" está triunfando en todas las plataformas sin necesidad de más artistas. Además de estar en las listas de éxitos globales, no para de sumar reproducciones y es indudablemente uno de los temas del momento.

¿Te hubiera gustado que sacarán el remix?

