Incendio de ómnibus escolares en La Habana se debió a "una falla eléctrica", afirman autoridades

El Ministerio del Transporte (MITRANS) de Cuba informó que el incendio de grandes proporciones ocurrido el sábado en una base de ómnibus escolares de La Habana se debió a una falla eléctrica.

"A partir de las investigaciones preliminares, se pudo conocer, que el hecho ocurrió por una falla eléctrica, mientras se trabajaba en la reparación de un ómnibus", dijo la entidad en un comunicado posteado en Facebook.

Explica que el incendio inició alrededor de las 15:00 horas en el “Área de Paralización” del parqueo de una Base de la Empresa Transporte Escolar, ubicada en la localidad de Cojímar, municipio Habana del Este, y no se pudo sofocar a tiempo. Resultaron dañados cuatro ómnibus.

"No pudiéndose sofocar el incendio, por las fuertes brisas en ese momento, las llamas se extendieron alcanzando a otros cuatro ómnibus que se encontraban paralizados en el área", subraya la nota oficial.

Testigos del hecho confirmaron que el incendio dejó cuatro guaguas Yutong carbonizadas y causó afectaciones a una de las conocidas popularmente como Diana.

La nota del MITRANS no aclara si estos estaban operativos o dados de baja por algún problema técnico. En las imágenes difundidas en redes sociales se aprecia que una de las guaguas estaba montada sobre un dispositivo de suspensión sin que llevara neumáticos.

A dos días de ocurrido el hecho decenas de cubanos habían cuestionado el silencio oficial sobre el incendio, en medio de la precaria situación del transporte en la ciudad, y porque videos circulados en redes dieron cuenta de la demora de los bomberos en arribar al lugar.

Algunos cubanos bromearon en los comentarios del post que el cuerpo de bomberos todavía está en camino, mientras otros cuestionaron a los trabajadores del lugar, quienes aseguran no respetan las normas de seguridad ni los recorridos de los ómnibus.

"No me gusta especular y mucho menos mentir sobre algo tan delicado y sensible para la población como es el transporte. Yo personalmente estuve en el lugar de los hechos y le puedo asegurar que como se narran en la Nota Informativa es totalmente cierto, como también se mantienen las investigaciones pues hay que dejar claras todas las causas y condiciones que lo propiciaron pero también la determinación de cualquier responsabilidad", dijo un internauta.



Otro, más desconfiado de la versión oficial, cuestionó: "¿Trabajos de electricidad en un parqueo? Y una empresa como esa que no tiene punto contra incendio y no se pudo con una soga halar a tiempo ningún carro? ¿A qué distancia están los bomberos.? Tremenda guayaba?".

"No me extraña, la dirección de esa base transmite desorden. Nada más hay que ver y sufrir las arbitrariedades que cometen los choferes de esa base incumpliendo con los recorridos de Alamar. La población lo denuncia y ningún directivos hace nada. ¿Por qué los del Ministerio no van personalmente a G y 25 mañana en la tarde para que vean qué hacen sus chóferes?", comentó una mujer.