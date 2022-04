Rosalía regaña a Rauw Alejandro por una broma: "No me hace gracia alguna"

Antes de poner a miles de personas a bailar en su concierto de Nueva York, Rauw Alejandro quiso divertirse un rato y pasar desapercibido entre sus fans ¡disfrazo de Spiderman!

El cantante puertorriqueño se paseo por las afueras del Barclays Center para hacer de las suyas imitando al icónico superhéroe saludando a los asistentes de su propio show sin que nadie supiera que era él...

De esta divertida ocurrencia hay vídeo y el intérprete de "Todo de ti" lo compartió en sus redes sociales, donde también podemos ver a su novia, la cantante Rosalía, que al final del clip aparece enfadada por uno de los carteles que estuvo paseando su chico por las calles.

"Estoy soltero, ¿me das tu número de teléfono?", es uno de los carteles que llevó Rauw disfrazado de Spiderman, y es seguro que su chica no está feliz por ello. "Este cartelito a mí no me hace gracia alguna", le reprocha la cantante de "Con Altura" al final del clip, aunque eso sí, en tono de broma.

Este detalle no ha pasado desapercibido para los seguidores de Rauw, que en el tablón de cometarios le dejaron mensajes como: "El final es lo mejor de todo el vídeo", "Te amo Rosalía", "El final fue lo mejor" o "La reacción de Rosalía jajajaj".

No es la primera vez que la pareja de artistas saca su lado más divertido. Solo hay que recordar el regalo que le hizo Rosalía a Rauw el pasado San Valentín. ¡Unos calzoncillos personalizados!

Al ver estas imágenes es inevitable acordarse de cuando la cantante se disfrazó de reportera para un programa de televisión español y estuvo haciendo preguntas a los viandantes sobre sí misma.

Juntos forman una de las parejas más populares de la música latina y sus redes sociales son un escaparate del gran tándem que hacen juntos.

