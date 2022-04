Radio Guamá se volvió popular tras polémico artículo sobre "leche" de cucaracha

La emisora de radio de Pinar del Río aseguró que tras la polémica publicación de la "leche" de cucaracha su página web se volvió más popular y aumentó el número lectores y seguidores del medio de comunicación oficialista.

A pesar de que el artículo se eliminó de la página, más de 14 mil personas visitaron en un solo día el sitio de Radio Guamá y más de 7,400 entraron por primera vez al portal digital, según datos de la propia emisora.

Sin embargo, el medio de prensa cubano no refirió que muchos de los que entraron a ese sitio se encontraron con un error 404, que aparece cuando no se ha podido cargar una página o el visitante hace clic en un enlace no operativo, como resultado de una autocensura que jamás recibió explicación.

Radio Guamá intentó disimular su fiasco comunicacional con triunfalismo y omitió la censura que sufren los medios estatales, pero atacó a los independientes por ser instituciones "capaces desde la vulgaridad editorial de provocar reacciones violentas en los lectores".

"Es otra manipulación mientras incorporan a la nota la visión hegemónica estadounidense sobre democracia y libertad. Son los tóxicos dependientes del cibernegocio, que dedican tiempo a envenenar las redes sociales con los métodos de la tergiversación sobre Cuba. De lo contrario no justifican el motivo por el que fueron creados", destacó la emisora de radio.

Para Radio Guamá medios de prensa independientes como CiberCuba, son los responsables de un error editorial que cometió un trabajador pagado por el gobierno comunista en medio de una escasez que recuerda a la década de los años 90 y la incapacidad de la actual administración para abastecer tiendas y mercados o cumplir la promesa de Raúl Castro de un vaso de leche para cada cubano.

Una vez más el discurso de plaza sitiada pretende revertir el error y salvarle el puesto a aquellos que dieron el visto bueno ante la publicación de un texto, que si bien no es novedoso, resultó ofensivo para los cubanos que deben dedicar horas de sus días a realizar colas y comprar cualquier tipo de alimento a precios cada vez más elevados.

A tono con el discurso oficial, el artículo de Radio Guamá volvió a acusar a Estados Unidos de la actual crisis económica, política y social que vive Cuba, donde cientos de ciudadanos escapan del país en busca de mejores oportunidades para ellos y sus familias.

"La grave situación de la tercermundista y bloqueada economía cubana ha llevado, a partir de decisiones personales, a mujeres, hombres y niños a arriesgar sus vidas por fronteras de la región porque el gobierno norteamericano no les otorga una visa como debe ser", lamentaron.

Sin embargo, mienten al decir que medios de prensa de todo el mundo, especialmente aquellos que tienen un perfil editorial destinado a Cuba y los cubanos, no hablan de la crisis migratoria y las vidas que se pierden en el estrecho de Florida o al cruzar la selva del Darién y el río Bravo.

A Radio Guamá le preocupa que medios independientes usen términos como “dictadura”, “régimen cubano”, “propuesta oficialista” o “abuso”, y se presenta como víctima de un ataque de medios de todo el mundo que solo se hicieron eco de una noticia (o curiosidad científica) que repitió la prensa estatal al servicio del Partido Comunista.

"Eso lo inventaron con toda intencionalidad los cucarachones del odio y de la vulgaridad", dijo la emisora de radio de la provincia más occidental de Cuba para atacar a los profesionales de la prensa que. saltándose la censura estatal, intentan ofrecer una visión distinta a la que promueve el monopolio de las comunicaciones establecido en la isla.

El artículo, que firmaron en nombre de la Redacción Digital de Radio Guamá, pretende que sean los medios independientes quienes ofrezcan disculpas por reproducir una nota que le dio un minuto de fama a un portal web que repite el discurso autorizado por la élite política del país y que solo ofrece una visión edulcorada de la realidad que afecta a los ciudadanos de la isla.

Tras la polémica de la "leche" de cucaracha, no solo hubo reacciones negativas, sino que los cubanos inundaron las redes sociales de memes sobre el tema, como señal de la poca confianza que sienten hacia los medios estatales de comunicación.