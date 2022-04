Bárbara Farrat denuncia que continúa sitiada: "Solo por reclamar los derechos de mi hijo"

Bárbara Farrat, sitiada por la policía Foto © Facebook / Bárbara Farrat

La activista cubana Bárbara Farrat Guillen, madre del preso político del 11J Jonatan Torres Farrat, denunció este lunes que continúa sitiada por la policía.

“Esto es lo que pasa en una DICTADURA cuando no existen los derechos humanos hoy es mi 3 día que me despierto sitiada solo por reclamar los derechos de mi hijo PATRIA Y VIDA LIBERTAD PARA TODOS NUESTROS valiente hijos”, escribió Farrat en su perfil en Facebook.

En una directa Farrat contó que en la mañana de este domingo llegó a su casa el agente de la Seguridad, el represor, Yoel Aguelles, alias Denis, para quitarle la sábana que había puesto por su hijo, por todos los menores y presos políticos del 11J.

“Me amenazó con que me iban a echar por desacato, simplemente por poner la sábana pidiendo la libertad de esos muchachos. Hoy vio en las redes sociales el pulóver que muy amablemente me mandaron, me dijo que no podía usarlo”, dijo la activista, quien se opuso a quitarse la prenda en la que se puede leer “Dame a mi hijo 11J”.

“El pulóver no dice nada malo, simplemente dice la verdad”, recalcó la madre quien señaló, además, que “mucho de lo que conocemos nosotros aquí como verdad para ellos simplemente es una forma de manifestación, una forma de protesta, lo cual a ellos no les conviene y quieren callarnos de todas formas”.

En llamada telefónica con su hijo Jonatan Torres, supo que el esguince en su tobillo ha empeorado.

“Casi no puede caminar por el esguince mal curado en la prisión y no lo han llevado a atender”, dijo Farrat, quien añadió que el jueves irá a visitarlo, “o me dejan ir o iré presa”.

“El miércoles cumple ocho meses de estar preso injustamente mi hijo como están injustamente presos todos estos muchachos, seis va a cumplir mi nieto. Libertad para todos los presos políticos. Yo espero que algún día alguien nos escuche porque esto es una barbarie”, añadió.

“Yo no podré salir de mi casa pero hoy día 11 voy a usar este pulóver todo el día. Cada vez que los veo grito 'Patria y Vida, libertad para todos los menores, libertad para todos los presos políticos'”, dijo en señal de protesta.

La Fiscalía de la Habana pide ocho años de privación de libertad a Jonathan Torres bajo los supuestos delitos de propagación de epidemia, desorden público y atentado, por el simple hecho de manifestarse el pasado 11 de julio en el municipio Diez de Octubre.

Hasta el momento suman ya 755 personas en privación de libertad a raíz del estallido social del 11J y más 1,400 detenciones registradas en todo el país.