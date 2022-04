Campesino cubano dona leche de sus vacas a una comunidad en Ciego de Ávila

Orlando Rodríguez Medina Foto © Invasor

Orlando Rodríguez Medina, un productor del municipio de Chambas en Ciego de Ávila, ha donado, durante poco más de cuatro años, cerca de 40 mil litros de leche a instituciones y personas de su comunidad.

Orlando recorre un trayecto de 10 kilómetros en su bicicleta para llevar a los habitantes de Chambas la leche que le sobra luego de que cumple el plan de producción que le impone el Estado,

Cada día entrega entre 30 y 40 litros de leche al asilo del Asiento y el de Chambas, el materno, el círculo infantil, varias circunscripciones y el policlínico. Antes, cuando sus planes de producción estaban determinados por los de cooperativa estatal a que pertenece, hacía otro viaje en las tardes para llevarle leche a personas particulares, cuenta Rodríguez Medina en un reportaje publicado en el periódico local Invasor.

Orlando, quien dice haberse motivado para esta labor por su deseo de ayudar a la gente e incluso la convocatoria del gobierno cubano ante la crisis alimentaria, se queja de las trabas burocráticas que entorpecen la producción de leche en su localidad.

“Tenemos problemas con la leche, principalmente este municipio. Tienen a muchas personas en lo que es cría y desarrollo, y yo mismitico hablo y digo ´¿por qué tengo que tener cría y desarrollo si estoy al lado de la carretera, si esas personas que tienen toros están al lado de la carretera y no entregan?´. El Estado parece que no se ha dado cuenta. Yo ahoras días hablé así y di mi opinión por eso; dije ´mire, las vaquerías están llenas de vacas particulares, el problema de la leche no está en el precio, de que lo subo y subo, sino que las tierras del Estado tienen que ser para leche, vaya´”.

“Los campesinos humildes son los que están en el monte, y tienen que venir a entregar la leche, y entonces en la carretera están los jefes”, concluye el productor.

El campesino posee doce vacas y, para sobrevivir, le vende las nuevas crías al Estado. Relata cómo, en la cooperativa, lo conminaban a no continuar con su labor humanitaria. Según cuenta, llegaron a decirle: “Oye, no puedes seguir donando porque tú tienes que seguir dándole el alimento a las crías”.

No obstante, el campesino afirma que, mientras esté bien de salud, continuará con su labor.

“Sigo donando y si pudiera seguir, sigo. Me siento satisfecho. La salud que no me acompaña mucho… pero bueno, vamos ahí. A seguir, hasta el desenlace final”, comenta.

Pese a que Cuba enfrenta un desabastecimiento de leche y muchos ciudadanos se ven obligados a comprarla en MLC, el ministro de la Industria Alimentaria (MINAL) Manuel Sobrino Martínez aseguró que la producción de leche se recupera y el inicio de año era una muestra de ello.

Una semana antes de las afirmaciones del ministro, autoridades de la industria reconocían dificultades para completar el proceso de distribución de la leche en polvo de ese mes, en particular para las embarazadas y los niños con enfermedades crónicas, por “carecer de su disponibilidad”.

Por esos días, el vocero del oficialismo Randy Alonso, en una Mesa Redonda dedicada a analizar la situación económica en Cuba, aludía a “la escasez de algunos productos, incluida la leche para niños en EE.UU”. Su comentario provocó un aluvión de memes y burlas en las redes sociales de usuarios indignados.