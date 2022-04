Piden donaciones para joven cubana que necesita un stent de corazón

El joven guantanamero Roberto Carlos Frómeta solicitó donaciones monetarias para ayudar a Cinthia Matos Benítez, quien lleva cuatro meses ingresada en el Cardiocentro de Santiago de Cuba en delicada condición de salud.

Frómeta, quien se identifica como activista por la protección de los animales y amigo de la enferma, comentó, en un post compartido en su perfil de Facebook, que Cinthia “solo cuenta con su mamá en estos momentos, […] y su mamá no está trabajando por estar con ella; su padre, quince días antes de que le ocurriera todo esto falleció de una penosa enfermedad, por lo que ha contado con el apoyo financiero de amigos y familia, pero hoy queremos hacer más por ella, para que esta situación la pase al menos con las condiciones necesarias”.

El activista acompañó su publicación con una foto de una tarjeta MLC de la paciente para que, quien pueda ayudar, realice una donación.

“Ayudemos a Cinthia y a su madre, al final somos cubanos y una sola familia”, concluyó.

Cinthia, de 25 años y estudiante de quinto año de Medicina, sufre patologías cardiovasculares congénitas que la “han obligado a tener un estilo de vida diferente de un modo u otro a las personas ‘sanas’”.

El pasado martes, recurrió a las redes sociales para pedir un stent que necesita para operarse con éxito del corazón.

“Se necesita un STENT (endoprótesis vascular de medida 37 mm de diámetro x 45 a 50 mm de largo) el cual Cuba no posee, y pues, hoy precisamente, cumplo cuatro meses y mi condición no tiene aún una respuesta positiva”, se leía en un post en su perfil de Facebook.

La joven pronto deberá someterse a una cirugía a corazón abierto, en la cual, si no se cuenta con este dispositivo, las garantías de éxito disminuyen.

Según explicó a CiberCuba un especialista médico, este caso es especialmente complejo para cualquier país y centro quirúrgico del mundo, pero en Cuba, con las carencias, la complejidad es aún mucho mayor.

Una operación convencional que corrija la insuficiencia congénita no será suficiente y se necesitará un stent para que la aorta tenga más estabilidad y no se siga dilatando o disecando. En caso contrario, la situación de la joven podría volver a deteriorarse en poco tiempo.

Suman decenas de pacientes de cardiología que esperan por stents y marcapasos, comentó a CiberCuba una fuente médica cubana que no quiso revelar su identidad por temor a represalias, sin embargo, a un turista alemán, infartado hace apenas unos días, le pusieron un stent en el mismo Cardiocentro santiaguero.

Los familiares de Cinthia que viven en Estados Unidos intentaron, por gestión personal a través de instituciones religiosas, conseguir y enviar el stent de aorta, pero han chocado con obstáculos burocráticos e impedimentos por parte del Ministerio de Salud cubano.

“Mi salud se deteriora cada vez más, gracias a Dios ya no estoy en terapia intensiva, pero me he visto dos veces con mi vida pendiendo de los milagros de Dios. Unos días son peores que otros, pero aún con la fe en Dios, es lo que me mantiene viva”, declaró Cinthia a este medio.

Los cubanos sufren cada vez más la precariedad de su sistema de salud pública, bastión histórico de la propaganda gubernamental.

A finales de marzo, familiares de una niña de seis años denunciaban su muerte debido a la ineficiencia del sistema de salud en Santiago de Cuba.

La pequeña Lisaira Ramírez llevaba “tres horas convulsionando y no apareció una ambulancia para ser trasladada a un hospital. Llegó la ambulancia a la hora de haber fallecido”, denunció Roberto Dunier Rodríguez, médico cubano residente en Estados Unidos y primo hermano de la madre de la menor fallecida.