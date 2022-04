Chocolate MC y Daine, más enamorados que nunca

El artista urbano Chocolate MC y su novia Daine Velázquez están más enamorados que nunca y así lo han dejado ver en sus redes sociales.

El Rey de los Reparteros compartió un video en su cuenta de Instagram con una foto de ambos dándose un romántico beso en un restaurante y utilizó de fondo lo que parece ser la nueva canción que le compuso a Daine, quien también es la inspiración de sus temas "Hasta la cajita" y "Frito en ti".

"Tu nombre y tu cara la tengo yo tatuada una pila de veces, difícil que se borre, ahora te lo voy a decir como Álvaro Torres", dice la letra de la canción.

"Ñoo te excediste ahí, me partió el alma ese pedazo de canción, sácala", "Que viva el amor", "Me encantó", "Eres el mejor en esto", "Me encanta esta pareja", "Bendiciones para este amor", "Así nos gusta verte Choco", comentaron algunos de los seguidores del artista.

Chocolate y Daine, padres de la pequeña Odainys, anunciaron su ruptura en el verano de 2021, y aunque parecía que ambos estaban rehaciendo sus vidas, durante el tiempo que el Rey de los Reparteros estuvo en prisión los últimos meses, Daine sorprendió con unas historias muy emotivas y románticas para celebrar el cumpleaños 31 del artista, en las que incluyó algunas fotos de cuando estaban juntos y disparó las alarmas de reconciliación.

Fue cuando el cantante salió de prisión que se despejaron todas las dudas. El propio Chocolate compartió un conmovedor video en sus redes sociales del reencuentro con su hija y con Daine en el aeropuerto de Miami, en el que los tres se fundieron en un amoroso abrazo y el cantante utilizó la etiqueta #MisAmores.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.