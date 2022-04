Ulises Toirac publica acróstico con idea de burlar censura como le hicieron a Cubadebate

Humorista Ulises Toirac Foto © Facebook/Ulises Toirac

El humorista cubano Ulises Toirac publicó un acróstico para burlar la censura en redes, al igual que el usuario que logró colar en el portal oficialista Cubadebate la frase de “Díaz-Canel, singao” en un comentario de esa plataforma.

El artista publicó este domingo en su perfil de Facebook un acróstico en el que se puede leer la frase “Ulises estás de pin…”.

En su publicación comentó que estaba pensando “en el famoso acróstico (poema con las iniciales de cada verso formando palabras) que apareció de comentario en un artículo de Cubadebate y la cantidad de ideas, preguntas y disyuntivas que plantea”.

“Hay quienes afirman (amigos que considero muy inteligentes) que le hubieran pasado gato por liebre siendo censor del medio en cuestión, y hay quien sabiendo de literatura afirma que hubiera sentido un tufillo en las líneas que no tenían sentido. Lo cierto es que como está tan lleno de "lemamismo" [lemas] resulta un verdadero rompecabezas para quien su sueldo vaya en aprobar o no lo que se deja pasar en esos comentarios. No creo que el sueldo contemple ese grado de sagacidad”, apunta, también el humorista.

También refirió sobre el autor del acróstico que “la puso en China” y que “si envió el poema desde algún sitio en Cuba sin usar VPN debe estar siendo visitado y paseado hace unas horas”.

“La censura en internet es cosa seria y las maneras de burlarla son casi infinitas, tantas como cerebros se conectan multiplicado por el IQ de cada uno... o sea, la cagástrofe. Es una batalla con limitadas posibilidades de éxito”, apuntó, además, el cómico cubano, y luego comparte su acróstico para “ver si Zuckito me la deja pasar como le pasó a Cubadebate”.

Una idea me rondaba

libre como mariposa

insuflando a mi mañana,

segura de su belleza

extremadamente ufana,

sentimientos de realeza

En esa meditación

sin tomarme mucho tiempo

tan fuerte golpeóme el viento

acariciando mi frente

sacudiendo mi emoción

Dime, impróspero cubano

en dónde hallo mi cuita

Piensa, bardo, qué jeringa,

ineptos hay donde quiera

nadie duda, ni es quimera

gastarle una broma a otro

a costa de su moringa

El acróstico del humorista se inspiró en el del cubano que se la "jugó" al portal oficialista Cubadebate y le envió un falso poema en el que decía la frase "Díaz-Canel singao".

El medio publicó un artículo sobre el encuentro entre Díaz-Canel y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, y un usuario identificado como Ramiro Verdecia mandó la "poesía" a la sección de comentarios.

Se trataba de un acróstico, un tipo de composición poética cuyas letras (generalmente al inicio de cada verso, aunque pueden estar en el medio o al final), al leerlas de arriba a abajo forman una palabra o una frase.

En este caso, Verdecia formó "Díaz-Canel singao" con la primera letra de cada verso, y al parecer el editor de Cubadebate no se dio cuenta, porque el comentario se publicó durante un tiempo, antes de eliminarse.

El origen de la frase está en una canción de rap de Al2 El Aldeano y Silvito El Libre que se titula Diazka, en la que los autores arremeten contra Miguel Díaz-Canel y su gestión de gobierno en aspectos como la represión, el aumento de la pobreza, la censura y el favoritismo hacia familiares de dirigentes.

Se hizo popular a partir del 4 de abril de 2021, cuando vecinos del barrio de San Isidro empezaron a corearla, orquestados por el rapero Maykel Osorbo, su colega el Funky y el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara.