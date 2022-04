Anuncian apagones por déficit de generación en provincias cubanas

Las empresas eléctricas de Matanzas, Mayabeque, Villa Clara, Sancti Spíritus y Granma anunciaron este miércoles apagones en sus territorios por déficit de generación en el país.

En Matanzas informaron, a través del perfil institucional de su empresa eléctrica, que habría “cambios en los circuitos de los Bloques 2 y 4 de la programación, por déficit de capacidad de generación”.

Para los residentes en Villa Clara los apagones se dan por “la situación inestable del Sistema Eléctrico Nacional”, y porque “se solicitó a nuestra provincia un déficit de 35 MW. Ello ha provocado que junto a la planificación informada se tuvieran que afectar circuitos de otros bloques”.

“Es una situación delicada que debemos afrontar. Los trabajadores eléctricos continuamos trabajando, las 24 horas, para restablecer esta problemática que afecta a nuestra población. Disculpen las molestias ocasionadas”, añade la publicación en Facebook de la empresa.

La Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus solo comparte en su perfil el cronograma de apagones para toda la provincia desde las dos de la madrugada hasta el siguiente día.

Por su parte, la de Mayabeque refiere en la citada red social que “debido a la salida imprevista de la CTE Antonio Guiteras y al aumento de la demanda, la afectación en el día de hoy superan los megawatts que conforman los bloques para la desconexión del servicio por déficit de generación”.

También, apuntan que “por tal razón ha existido un corrimiento en los horarios preestablecidos y así mismo es posible que las afectaciones superen las cuatro horas inicialmente programadas. Ello dependiendo del comportamiento del Sistema Electroenergético Nacional. Se trabaja ininterrumpidamente para lograr la sincronización al Sistema de la CTE Antonio Guiteras.Ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas”.

La de Granma igual refiere que “en estos momentos estamos con 25 MW de afectación contra demanda”, y que se afectarán los todos los barrios y comunidades de los municipios Yara y Pilón, además de circuitos en Jiguaní.

El déficit de generación de electricidad en la isla se debe a que la central termoeléctrica "Antonio Guiteras" retrasó por segunda ocasión la puesta en marcha que tenía prevista para este martes, debido a una nueva avería, lo que impidió su sincronización con el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y entrada en servicio en el horario pico del país, según un comunicado de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

La entidad dijo que a los problemas en la termoeléctrica matancera se unió la salida de una unidad de la termoeléctrica "Máximo Gómez", de Mariel, causando "una afectación adicional".

"Dado que la disponibilidad de la generación es insuficiente para cubrir la demanda, se mantendrán las afectaciones durante la tarde y la noche de hoy", agregó la información, publicada en la tarde de este martes. "Se adoptaron las medidas para la reducción del consumo en el sector estatal. En estas condiciones, resulta de vital importancia continuar haciendo un uso racional de la energía en nuestros hogares.

La UNE dijo que se continuaban los trabajos para restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible, aunque no fijó un plazo para concluir las reparaciones.

La termoeléctrica de Matanzas es la principal suministradora de energía del país.

En el último año, la CTE Antonio Guiteras ha salido del SEN en varias ocasiones por distintas roturas, lo cual ha supuesto interrupciones en los servicios de electricidad a nivel nacional.

La última de ellas, según el periódico oficialista Girón, se debió a “roturas en las paredes de agua de la caldera”, necesitadas de un mantenimiento capital desde hace un decenio y que la obligó a salir del SEN de manera imprevista el sábado.

También a comienzos de abril, el gobierno cubano anunció la concreción de un acuerdo con la compañía turca Karen para el envío de otra central flotante que aportará 15 MW al SEN. La unidad sería la quinta de su tipo en Cuba, y se sumaría a las cuatro que se encuentran en funcionamiento en la Bahía de La Habana y en las proximidades de la Central Termoeléctrica “Máximo Gómez Báez” del Mariel, en la provincia de Artemisa.

Al mismo tiempo, la UNE aseguraba que, con la incorporación de las unidades averiadas de Nuevitas y Felton, el sistema eléctrico nacional ya no sufriría apagones por déficit de generación. La situación en la CTE Antonio Guiteras contradice las afirmaciones expresadas por la empresa estatal.

No obstante, la UNE insistió que el restablecimiento de la capacidad de generación no evitará apagones, ya que, en el sistema eléctrico cubano, “con predominio de líneas aéreas, son comunes las afectaciones en la red por averías en las vías de distribución o por mantenimientos planificados”.

Un usuarios de las redes indignado por los continuos cortes expresó en los comentarios de empresa de Sancti Spíritus en Facebook “que vida más desgastante estamos llevando, y todavía tenemos que pagar corriente eléctrica. Personas enfermas, niños pequeños, algunos que trabajamos 24 horas sin dormir y con estos apagones. Por el bienestar del pueblo acaben de solucionar los problemas que tiene la termoeléctrica”.

“Lo mismo con lo mismo, mi suegra que vivía a base de refranes diría: ‘la casa caída, el pozo seco, los niños enfermos, no hay que comer. Ayyyyyy que conflicto!!!’ Qué fracaso, da vergüenza. Cuántas horas tendremos de apagón hoy?”, dice un usuario de Villa Clara.

“Disculpas No, corriente es lo que hay que Ofrecer”; “No la pongan más, así una cosa menos de qué preocuparme”; “De disculpas no se vive, con disculpas no comemos”, apuntan otros internautas de Mayabeque.