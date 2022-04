Gobierno ofrece transporte gratis a turistas en Varadero para desfilar el Primero de Mayo

Turistas en hotel de Varadero y marcha del 1ro de mayo (Fotos de archivo) Foto © CiberCuba y Gobierno de Matanzas

El gobierno de Cuba está ofreciendo transporte gratis a turistas alojados en Varadero para que junto a los trabajadores de los hoteles desfilen el próximo primero de mayo.

Ivis Fernández Peña, delegada provincial de Turismo en Matanzas, anunció que se espera que unos tres mil turistas nacionales y extranjeros acudan a la marcha por el Día Internacional de los Trabajadores, una de las principales conmemoraciones políticas del régimen en estas seis décadas.

"Aunque en este destino turístico, el más importante de sol y playa en Cuba, es habitual la presencia de clientes en la marcha anual, en esta ocasión podrán sumarse de forma mejor organizada al personal de la instalación donde se hospedan, y se garantizará su transportación gratuita", precisó.

Según la funcionaria, el acto será considerado la primera actividad de la XL Feria Internacional del Turismo, FITCuba 2022, que se celebrará en el balneario cubano del 3 al 7 de mayo.

En total, ese día desfilarán en Varadero más de 13 mil empleados del sector de ese y otros municipios como Cárdenas.

En medio de una grave crisis económica, el régimen insiste en seguir haciendo este tipo de actos multitudinarios, que implican derrochar recursos que deberían dedicarse a solventar las necesidades reales de la población.

Según dijo Susely Morfa González, primera secretaria del Partido en la provincia de Matanzas, "el enemigo se esfuerza por desacreditar cada uno de nuestros logros, pero a pesar de las dificultades tenemos motivaciones para resistir y avanzar".

Para tratar de garantizar el "éxito" de la marcha, el gobierno exigió el aporte de las empresas estatales para colaborar en los preparativos.

Una vez más, la dictadura sigue tratando de mantener con vida eventos a los que sabe de sobre que hace mucho tiempo el pueblo descartó, porque representan la mentira y vacuidad de una ideología fallida.

A ello se suma el riesgo que suponen estas concentraciones en tiempos de pandemia, que precisamente el coronavirus obligó a suspender este acto durante los dos últimos años.

La periodista independiente cubana Geisy Guia Delis lanzó una pregunta al gobierno cubano a través de sus redes sociales, cuestionando los motivos que tiene para celebrar este Primero de Mayo.

"Estoy hasta el moño del populismo, del absurdo, de esta pantomima. ¿Qué hay que celebrar el 1ero de mayo, de verdad? Mi madre se levanta todos los días a las 5y30 am para ir a trabajar y llega a las 10 am a su oficina porque no hay guaguas. Mi mamá es profesora, sale a las 4 pm y llega a casa a las 7 pm por lo mismo. Si no hay petróleo para ir a trabajar, espero tampoco haya para el 1ero de mayo", afirmó la joven.