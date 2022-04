Poca efectividad de servicio de caja extra en Matanzas

El servicio de caja extra en Matanzas mantiene poca efectividad a cuatro meses de iniciar en esta provincia la implementación de la iniciativa financiera del Banco Central de Cuba para suplir la baja disponibilidad de cajeros automáticos en la isla.

De acuerdo con un reporte del medio local oficialista Girón, de diciembre de 2021 a marzo último, solo se han realizado 206 operaciones mediante ese servicio, por el monto de casi 149 mil pesos cubanos, en los 34 establecimientos admitidos hasta esa fecha como alternativas para la extracción de dinero en efectivo, aunque en ese territorio hay otras 155 unidades listas para funcionar y 31 más que esperan por su aprobación.

No obstante, en Matanzas el servicio ha resultado poco efectivo porque los clientes no tienen el hábito de extraer dinero por esta vía, hay recelo de esta alternativa y poco conocimiento sobre esta opción, además de que no siempre hay dinero en efectivo para entregar a los usuarios, ya que este procede de las ventas diarias de los establecimientos.

Alexander Ponce Chirino, económico del restaurante Pekín en Matanzas, donde solo un usuario ha empleado el servicio de caja extra en ese establecimiento, declaró al citado medio que en determinados horarios no cuentan con dinero para entregar.

“Puede ser que la venta sea mala y levante en el horario de la tarde, si vienen en la mañana no tendremos para darles. El cajero solo dispone de 700 pesos de fondo que no deben cogerse para esos fines”, apuntó Ponce Chirino.

La caja extra vino a suplir desde agosto de 2021 la baja disponibilidad de cajeros automáticos en la isla, ante el incremento de las operaciones electrónicas bancarias, además de ser una opción más para sacar hasta mil pesos por día en los mismos lugares donde los clientes con tarjetas magnéticas bancarias realizan sus compras o pagan servicios.

También este servicio disminuye los costos asociados a la transportación, manipulación y custodia de dinero en efectivo, según la resolución 231/2021 del Banco Central de Cuba, mediante la cual se autoriza a establecimientos comerciales a que funcionen como agentes corresponsales no bancarios.

Tras la implementación de este servicio, el economista cubano Elías Amor explicó a CiberCuba que esto se trata de una medida con función de "parche" en la economía del país.

"No solucionarán un problema, sino que podrán crearle alguna situación de líquido a algún establecimiento en determinado momento, porque si entrega todo el efectivo que tiene y le llega un pago urgente, no sabemos cómo lo satisface", apunta.

Amor señaló en esa ocasión que esta normativa intentaba solucionar la crisis de falta de cajeros automáticos, que debe ser resuelta por los bancos.

"Además solo se permite sacar el dinero en pesos cubanos, lo cual resta mucho interés para las personas que quieren utilizar la Moneda Libremente Convertible. Esto para mí, cierra el interés por una medida que creo pasará de manera intrascendente, como muchas otras, exponiendo la incapacidad del Gobierno para gestionar la economía", finalizó.

Esta iniciativa también se aprobó a principios de abril en la provincia de Sancti Spíritus, ante la congestión de los 19 cajeros automáticos que allí operan.

Según declaraciones al medio oficialista Escambray de la jefa de la banca electrónica de BANDEC en esa provincia, Yudeisy Martínez, la modalidad está disponible en el supermercado de la zona conocida como camino de La Habana y en la bodega La Quinta, en la ciudad de Sancti Spíritus, y en la tienda Casa Grande y el mercado de Jatibonico para que los clientes residentes en esas localidades no tengan que moverse hacia cajeros más lejanos.

Martínez explicó al citado medio que para acceder al servicio el cliente debe contar con una cuenta bancaria soportada en una tarjeta magnética y estar registrado en las aplicaciones Transfermóvil o En zona.

Esta modalidad de caja extra igual se habilitó a principios de año en la capital del país, donde el Banco Metropolitano (BANMET) decidió establecerlo en farmacias y correos ante el déficit de cajeros automáticos en La Habana.

En La Habana hay unos 500 cajeros automáticos, pero más de 100 no ofrecen servicio, ya sea por rotura o falta de piezas de repuesto, según la versión oficial.

Ante la crisis que representa para la entidad, se autorizó desde el pasado año la extracción de efectivo en establecimientos comerciales como farmacias, supermercados, tiendas, oficinas de correos, telecomunicaciones, entre otros, fundamentalmente de zonas donde no haya cajeros automáticos.