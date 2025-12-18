Gobierno cubano admite que la nueva tasa cambiaria "no es lo que muchos esperaban"

Vídeos relacionados:

El propio Banco Central de Cuba (BCC) reconoció este miércoles que la nueva tasa cambiaria oficial “no es lo que muchos esperaban”, en referencia al relanzamiento del mercado cambiario que entró en vigor el 18 de diciembre y que fija el dólar en 410 pesos cubanos (CUP) y el euro en 481,42 CUP.

La admisión fue realizada por Ian Pedro Carbonell, director de Políticas Macroeconómicas del BCC, en declaraciones al medio oficial Cubadebate, donde aseguró que la medida busca “organizar los flujos de divisas y conformar un mercado oficial, transparente y legal”, aunque reconoció que el nuevo esquema no eliminará de inmediato el mercado informal.

El rediseño del sistema cambiario forma parte del llamado Programa de Estabilización Macroeconómica impulsado por el régimen, que introduce tres segmentos con tasas oficiales distintas. Según Carbonell, el nuevo modelo “responde a las condiciones reales de la economía”, marcada por la caída del PIB, la escasez de divisas y un déficit fiscal persistente. Sin embargo, la medida llega tarde y con un alcance limitado, en un país donde la población hace años que calcula el valor del peso cubano según el mercado informal.

Lejos de corregir distorsiones, el tipo de cambio oficial se aproxima al precio callejero, validando de hecho el valor que durante años impuso el mercado paralelo. El medio independiente elTOQUE reporta hoy el dólar a 440 CUP y el euro a 480 CUP, cifras prácticamente idénticas a las publicadas por el Banco Central y CADECA. Este inusual acercamiento deja en evidencia que el gobierno no ha logrado imponer un tipo de cambio realista sin recurrir al referente de la economía sumergida. El “nuevo mercado cambiario flotante” no combate la informalidad: la asimila y la oficializa bajo control estatal.

La propia presidenta del Banco Central, Juana Lilia Delgado, anunció la medida durante una comparecencia televisiva, en la que presentó el nuevo esquema de tres segmentos y defendió la introducción de una tasa flotante “para recuperar la capacidad de compra del peso cubano”. Sin embargo, los resultados muestran otra realidad: la tasa oficial se ubica prácticamente al nivel del mercado informal, lo que supone un reconocimiento implícito del fracaso de la política cambiaria anterior.

Con la nueva tasa de 410 pesos por dólar, el salario medio nacional, cifrado en 6.685,3 CUP, equivale apenas a 16,30 dólares mensuales, un incremento insignificante frente al escenario anterior. El salario mínimo, de 2.100 CUP, representa 5,12 dólares al tipo oficial y 4,77 al informal, lo que lo sitúa entre los más bajos de América Latina. El salario medio cubano, por su parte, apenas sube un dólar tras la entrada en vigor de la nueva tasa, mientras los precios de los alimentos, medicamentos y productos básicos siguen expresados en Moneda Libremente Convertible (MLC), inaccesible para la mayoría de los cubanos.

El economista Javier Pérez Capdevila estimó recientemente que vivir en Cuba cuesta más de 50.000 pesos mensuales, unas ocho veces el salario promedio. “El trabajo en Cuba no sostiene la vida con dignidad”, escribió en sus redes sociales, recordando que el salario mínimo “no cubre ni una décima parte de las necesidades básicas de una familia promedio”.

El Banco Central ha insistido en que la tasa flotante será ajustada de forma periódica e incluso diaria, según las condiciones del mercado, pero no ha explicado cómo garantizará la oferta de divisas necesaria para sostener el sistema. Por ahora, el propio organismo admite que el nuevo mercado “venderá solo lo que compre”, es decir, dependerá de la captación de dólares a través de exportaciones, remesas y ventas por CADECA.

El resultado es un esquema que no devuelve confianza al peso cubano ni cambia la realidad de una economía que sigue dolarizada en los hechos. Para la mayoría de los cubanos, el peso continúa perdiendo valor cada día y la verdadera tasa de cambio se sigue fijando en la calle.