"Cada medida es más pobreza para el trabajador": Cubanos reaccionan a la nueva tasa flotante

El anuncio del Banco Central de Cuba (BCC) sobre la nueva tasa de cambio flotante provocó una avalancha de reacciones en redes sociales, donde el humor, la confusión y el enojo marcaron el tono general. Mientras el gobierno presentó la medida como un paso para “fortalecer el peso cubano”, los comentarios muestran una mezcla de desconfianza y resignación ante una reforma que muchos interpretan como la oficialización del mercado informal.

Desde este 18 de diciembre, el país opera con tres segmentos cambiarios: uno a 1x24 para servicios estatales esenciales, otro a 1x120 para entidades con ingresos externos, y un tercero “flotante” para ciudadanos y formas de gestión privada, con una tasa inicial de 410 pesos por dólar y 481,42 por euro. Las cifras, casi idénticas a las que reporta el mercado informal, generaron sorpresa e ironía incluso en los espacios oficialistas.

En la publicación del Banco Central de Cuba en Facebook, varios usuarios expresaron confusión sobre cómo funcionará la medida. “¿Hay tres tipos de dólares?”, preguntó uno de los primeros en comentar, mientras otro cuestionaba: “¿Esto quiere decir que puedo ir al banco y comprar todos los dólares que quiera a 410?”. Otros se centraron en las diferencias entre tasas: “¿Y el MLC dónde quedó?”, “¿Por qué el euro está más caro que el del Toque?”, “¿Y el peso mexicano qué pinta aquí?”.

Algunos lectores trataron de razonar el cambio, comparando con experiencias extranjeras: “China y Rusia tienen un sistema parecido, pero allá el Estado deja producir libremente”, escribió un internauta que pedía “adaptar la economía cubana a los tiempos actuales”. Sin embargo, la mayoría mostró escepticismo: “No entiendo nada, dicen tasa flotante pero nadie puede comprar ni vender libremente”, señaló otro comentario. En las páginas de Cubadebate, los mensajes más afines al discurso oficial defendían la medida como “un paso necesario para ordenar el mercado”, aunque incluso allí predominaban las dudas: “Si no hay divisas, ¿de qué sirve la tasa?”, preguntaba un lector.

En el post de CiberCuba, el tono fue igualmente severo. “El Toque con otro nombre, así de sencillo”, escribió un usuario, en alusión al medio independiente que durante meses publicó las tasas informales. Varias intervenciones expresaban la misma idea, con reproches parecidos sobre la similitud entre el nuevo sistema estatal y el que el propio gobierno había atacado. Otro bromeó: “Ya tenemos nuestro toque, ahora nadie va a venir de afuera a jodernos la economía, nosotros mismos lo haremos”.

La cercanía de valores con el mercado informal alimentó el sarcasmo colectivo. “Tanto criticar al Toque para terminar igual”, se leía en decenas de respuestas. “Esto es lo mismo con otro logo”, resumía otro usuario, mientras alguien señalaba: “Le quitaron el nombre, no la tasa”. Algunos aprovecharon para exponer la desigualdad: “Los que cambian a 1x24 son la casta alta; el pueblo, con la flotante, seguirá sin comer ni ver la luz”.

Otros pusieron el acento en la falta de transparencia: “¿Quién decide quién entra en cada segmento?”, preguntó un internauta, mientras otro agregaba: “El gobierno no compite con el mercado, solo lo imita”. También hubo mensajes de abierta frustración: “Un médico gana 13 dólares al mes; con este cambio, el salario más bajo de la historia de la humanidad”.

Entre las reacciones más compartidas figuraban las que denunciaban la contradicción entre el discurso oficial y la realidad económica. “Se pasaron un mes desacreditando al Toque para terminar igual que ellos”, decía uno de los comentarios más votados. Otro resumía: “El problema de Cuba no es la tasa, es el sistema que controla y castiga al que intenta prosperar”.

Muchos de los comentarios coincidieron en un punto: la confusión. Incluso quienes saludaron el anuncio lo hicieron con reservas. “Ojalá funcione, pero si los precios no bajan y no hay producción, da igual la tasa”, señalaba un participante en Cubadebate. “Esto lo único que logra es encarecer más todo”, añadía otro en la página del Banco Central.

“Cada medida nueva es una vieja mentira con otro nombre”, escribió un usuario. “No faltan diagnósticos, sobra voluntad de cambiar el sistema”, expresó otro. El sentimiento de resignación se mezclaba con ironía: “Yo tengo cinco dólares, los vendo a 24, los compro a 410 y me hago millonario… al revés”.

El nuevo sistema de tres tasas —1x24, 1x120 y flotante— forma parte de un rediseño que el gobierno describe como “gradual y temporal”. Sin embargo, el propio Banco Central admitió que “no es lo que muchos esperaban”, y los datos oficiales muestran que el salario medio, calculado en 6.685 pesos, equivale apenas a 16 dólares mensuales al cambio vigente. Este jueves 18 de diciembre, en el primer día de la nueva tasa flotante, el mercado informal se mantiene sin cambios en los valores de venta de las tres monedas de referencia, con el dólar a 440 CUP y el euro a 480 CUP.

Para los ciudadanos, la medida no cambia la realidad cotidiana: escasez de efectivo, colas interminables y precios inalcanzables. “Si los bancos no tienen dinero para pagar los salarios, ¿de dónde van a sacar para cambiar euros?”, se preguntaba un usuario del post oficial. En paralelo, otros ironizaban en redes: “Ahora sí tenemos una tasa flotante… porque flota todo, menos el salario”.

Las reacciones, en conjunto, muestran un país agotado, donde el humor sigue siendo un refugio ante la incertidumbre. Ninguna de las tres tasas parece capaz de recuperar la confianza perdida en el peso cubano. Entre la confusión y la burla, se repite una misma idea en los comentarios: que el Banco Central terminó convirtiéndose en su propio “Toque”, al oficializar los valores del mercado informal que antes criticaba.