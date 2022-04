Yeilis Torres denuncia torturas contra opositores en prisión: "Es inhumano"

La activista cubana Yeilis Torres denunció torturas contra opositores en las cárceles, tras salir en libertad después de 10 meses presa.

"La represión y la tortura física y mental contra los activistas es grande, es inhumana. No respetan el sueño, no respetan que te sientas mal, que tengas un dolor. No respetan nada. En prisión no te puedes enfermar ni viernes, ni sábados ni domingos porque no tienes atención médica”, dijo la cubana en entrevista a CubaNet.

La activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) aseguró que su estancia en la cárcel fue “triste y dolorosa”, aunque también reconoció que esta experiencia la fortaleció como persona.

Torres denunció que los oficiales de la prisión utilizan a los reos comunes para agredir a los presos políticos. La intención, en su criterio, es involucrarlos en otros conflictos para enjuiciarlos por otros delitos.

"Hay presas que los guardias te tiran para arriba para que te busquen problemas y abrirte otra causa dentro de prisión. Los guardias quieren pasar por encima de ti y no respetan ningún derecho. Allí no existe ni el derecho al sueño, lo mismo entran a hacer una requisa a las 2:00 de la mañana que a las 3:00 am", contó.

Denunció también que esas requisas sorpresivas las suelen hacer en galeras donde hay opositores, activistas o manifestantes del 11J.

La cubana también se refirió a su familia. Explicó que sus hijos sufrieron este período en que ella estuvo en prisión y comentó que la escuela fue dura para ellos porque les decían "Tu mamá está presa", en tono de burla.

Comentó que el Estado cubano ha intentado desacreditarla con mentiras, y aseguró que tiene los documentos que demuestran qué si fue fiscal en Cuba, y que es graduada universitaria en la isla. Otra de las acusaciones públicas contra ella fue llamarla prostituta.

"Es verdad que en un momento de mi vida, cuando tenía a mi niña chiquitica y no tenía de dónde sacar alimentos lo hice. No me enorgullezco de eso, pero fue el camino. Cuando ves que se te cierran todas las puertas, que no tienes por dónde agarrar, pasa. Es triste por lo que tenemos que pasar muchas mujeres cubanas", expresó conmovida Torres.

La activista pidió a la comunidad internacional que deje de apoyar al régimen cubana. "Toda esa ayuda el pueblo no la ve, termina en manos de los dictadores, del mal llamado 'gobierno' que tenemos".

Explicó que en prisión ganó nuevas fuerzas para luchar contra la represión en Cuba y aseguró que no se doblegará ante las injusticias en la isla.

"Cuando fui liberada (4 de marzo de 2022) salí con un cambio de medida. Me pusieron una fianza y me mantuvieron bajo prisión domiciliaria. (...) El 21 de abril de 2022 me citaron para 100 y Aldabó y me dieron la libertad. Me informaron que no tenía que presentarme a juicio ni responder a cargos penales", dijo.

Torres fue detenida en 2021 por encarar públicamente al periodista oficialista Humberto López. La liberaron este 21 de abril y la exoneraron de cargos penales después de estar 10 meses detenida. Fue multada con 3,000 pesos por el incidente.