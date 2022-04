Díaz-Canel invita a marchar el Primero de Mayo "por el heroísmo de la resistencia"

El gobernante Miguel Díaz-Canel invitó al pueblo cubano a participar el próximo domingo en la marcha del Primero de Mayo, "por el heroísmo de la resistencia".

"Los invito a encontrarnos en la Plaza. Por el heroísmo de la resistencia y el inspirador triunfo de la creatividad colectiva, por las vacunas y los vacunados", dijo en su cuenta de Twitter.

La "invitación" llega en un medio de una profunda crisis económica, social y energética, algo que los internautas le han recordado al dirigente comunista.

"Una pregunta, ese día pondrán bus en los centros laborales para la transportación de las personas? ¿O será un día normal, de esos que se pasan horas sin que pase un bus?", cuestionó un tuitero, en alusión a la grave escasez de transporte público que obliga a la población a pasar horas y horas esperando una guagua para trasladarse.

"El mundo entero sabe que tú no invitas a los cubanos a la marcha. Son obligados a ir. Si realmente fuera una invitación lleva sombrilla de sol y silla de playa para que te sientes tranquilo a esperar", le dijo otro internauta a Díaz-Canel.

"Esperaba una invitación más firme, como por ejemplo: 'La orden de combate está dada, a la Plaza los revolucionarios'", escribió con ironía el usuario identificado como Taoro, en alusión a la respuesta del gobernante a las protestas del 11J, cuando envió a los revolucionarios a golpear a los manifestantes pacíficos.

El gobierno cubano insiste en celebrar el Primero de Mayo con desfiles masivos, e incluso llegó a ponerle lema a la "fiesta": "Cuba vive y trabaja".

Después de dos años sin conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores por la pandemia, (que sigue causando muertes y mantiene a pacientes graves en terapia intensiva) el régimen pretende convertir la fecha en un acto de reafirmación socialista, ante la apatía y el descontento popular.

Los trabajadores, por su parte, han visto en este tiempo cómo se agrava la carencia de alimentos y medicinas, y se deteriora cada vez más su nivel de vida con el aumento de los precios y las tiendas en moneda libremente convertible (MLC), a las que no pueden acceder con sus salarios.

"Estoy hasta el moño del populismo, del absurdo, de esta pantomima. ¿Qué hay que celebrar el 1ero de mayo, de verdad? Mi madre se levanta todos los días a las 5 y 30 am para ir a trabajar y llega a las 10 am a su oficina porque no hay guaguas. Si no hay petróleo para ir a trabajar, espero tampoco haya para el 1ero de mayo", dijo la periodista independiente Geisy Guia Delis, cuestionando los motivos para celebrar este Primero de Mayo.