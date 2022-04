Insólita construcción de cuatro pisos en Cuba

Una insólita construcción de cuatro pisos en La Habana ha llamado la atención de decenas de cubanos en redes sociales, que entre el asombro y el vértigo se cuestionan la seguridad de sus habitantes.

El arquitecto Yoan Martínez posteó en Twitter imágenes de una edificación improvisada en Cojímar, y que al parecer no contó, para su construcción, con la supervisión de ningún especialista que diseñara un edificio seguro y habitable.

"Después de ver esto boté el título", afirmó el joven, junto a una fotografía de la construcción.

Decenas de internautas reaccionaron a la publicación con asombro.

"Yo no veo columnas!, dime que tiene una columna central o algún superinvento please...", dijo un usuario de la plataforma de microblogging.

Edificio improvisado de cuatro pisos en La Habana. Twitter

"Algún arquitecto que me explique qué tan seguro es eso, parece que se va a venir abajo en cualquier momento!!!!", "Lo de seguro lo dirá el tiempo, pero ahí lo ve usted, sin caerse, no se sabe si es gracias a dios o al Albañil", "Y por qué hay más de un tipo de bloque en la pared eso no afecta la estabilidad???? Dudad, dudas muchas dudas", fueron algunos comentarios.

Lo que unos justificaron con que "se hizo como se pudo" en medio de la escasez de materiales y de viviendas en Cuba, otros la calificaron como una "maravilla de la arquitectura civil", en tono irónico. x

"Dios mío!! Pareciera como si la casita azul de pronto fuera a achatarse...ojalá tenga cimientos pa aguantar todo ese peso... mira esta maravilla de la ingeniería civil...", enfatizó una usuaria de Twitter.

La construcción está hecha de bloques de distintos tamaños y aparentemente no tiene columnas, tampoco ventanas laterales. Se levantó sobre una vivienda que según los internautas está ubicada en el reparto Cojímar de La Habana.

La escasez de viviendas en Cuba ha llevado a muchos cubanos a arriesgar sus vidas en locales con peligro de derrumbe, en casas inseguras, y muchos viven en espacios inhabitables.

Ante la crisis habitacional que impera en el país, en Trinidad, provincia Sancti Spíritus, la solución del gobierno ha sido la construcción de viviendas con barro, según revelaron fuentes locales.

También en Santiago de Cuba una Empresa de producción de materiales (Empromac) contó a la prensa oficial que había tenido que sustituir hormigón por barro para construir viviendas, debido al déficit de materias primas.

Mientras tanto, desde inicios de año varios edificios han colapsado en La Habana dejando a decenas de familias sin vivienda.

El gobierno cubano también reconoció que en 2021 quedaron pendientes 89,496 viviendas con pisos de tierra, una cifra que aunque es inferior a la de hace dos años, continúa siendo elevada.

Asimismo, quedan 8,907 cuarterías y 48,293 hogares afectados por eventos climatológicos, de los cuales el 66% son derrumbes totales, según datos oficiales.