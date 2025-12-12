Una cubana que vive en Estados Unidos ha dejado sin palabras a sus seguidores tras mostrar en TikTok cómo va quedando la casa que está construyendo en Cuba. El resultado, digno de revista, sorprendió a muchos por sus acabados modernos, pisos y paredes de mármol, y amplios espacios llenos de luz… aunque hubo un detalle que se robó por completo la atención: una moto dentro del cuarto.

“Hoy quiero compartirles algo que va más allá de la construcción. Hoy les abro el corazón y les muestro lo que para nosotros significa un sueño cumplido: nuestra casita en Cuba. Empezó siendo un dibujo, un deseo y una esperanza, y hoy está casi terminada”, dijo Edianis (@yedianisyelianis en TikTok), la protagonista del video, mientras recorría orgullosa su hogar.

En las imágenes, la joven mostró cada rincón con emoción, asegurando que detrás de esas paredes hay sacrificio, madrugadas y mucha ilusión. “Cuando veo estas paredes siento que estoy viendo años de esfuerzo, viendo un sueño que veía imposible”, confesó visiblemente conmovida.

Pero lo que más comentarios generó fue la inesperada presencia de una moto estacionada junto a la cama. Rápidamente, los usuarios llenaron el video con preguntas y bromas. Edianis, con su característico buen humor, aclaró el misterio: “La casa todavía no está completamente terminada y la moto está ahí solo por ahora mientras organizamos los demás espacios. El proceso no es perfecto ni ordenado, pero aún así es hermoso. El desorden forma parte del camino”.

El clip acumuló miles de visualizaciones y comentarios en pocas horas. Muchos la felicitaron por su esfuerzo: “Hermosa tu casa, bendiciones”, “Valió la pena tanto sacrificio”, escribieron algunos usuarios, mientras otros se divertían con el insólito detalle.

Con su mezcla de orgullo, humor y transparencia, Edianis logró convertir un video sobre ladrillos y azulejos en una historia inspiradora (y muy cubana) sobre sueños cumplidos, trabajo duro y una moto que, por ahora, tiene el mejor lugar de la casa.