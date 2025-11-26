“Hace dos años esperamos una casa y atención digna”: Grito desesperado de una madre pinareña

Vídeos relacionados:

La cubana Isaura Medero, madre de una niña con leucemia, denunció en redes sociales el abandono que sufre por parte de las autoridades de Pinar del Río, que hace casi dos años prometieron ayudarla y aún no cumplen.

En una publicación en Facebook este lunes, Medero explicó que vive en el municipio La Palma, y que su hija Karla Isabella, de apenas cuatro años, padece leucemia linfoblástica aguda tipo B, una enfermedad que requiere condiciones higiénicas y alimentarias especiales que el Estado no le ha garantizado.

“Hace un año y poco más el gobierno y la dirección de Vivienda de nuestro municipio hicieron suya la responsabilidad de terminar nuestra casa por la condición de salud de mi hija, y ya vamos para casi dos años y hemos podido hacer muy poco”, escribió la madre.

La mujer relató que las autoridades locales asumieron el compromiso de concluir su vivienda, pero hasta hoy la familia sigue viviendo entre carencias y promesas incumplidas, enfrentando constantes demoras y excusas burocráticas.

“Cuando no falta una cosa, falta la otra y así sucesivamente. Señores, alguien que me pueda asesorar, qué tengo que hacer, a dónde ir, si ya no se le puede creer nada a nadie”, escribió con desesperación.

Isaura también denunció la precaria alimentación que recibe su hija a través del sistema de racionamiento estatal, señalando que la leche destinada a la niña enferma es de pésima calidad y muchas veces ni siquiera llega.

“La maldita leche esa que mandan por la libreta solo sirve para los puercos. Además de que no la mandan casi nunca, no pueden tener diferenciada que es para una niña con cáncer”, reclamó.

La madre cuestionó abiertamente la falta de sensibilidad del gobierno y de los organismos encargados de atender los casos vulnerables:

“¿Dónde están los que deben velar por los niños con necesidades y alimentación especial? ¿Dónde está la respuesta del gas licuado, de la vivienda, de todo esto que se evade con una justificación?”, escribió, antes de concluir que no le interesa la política, solo “ser una madre que alza su voz por su hija enferma”.

El caso de Isaura Medero ha generado indignación y solidaridad en redes sociales, donde muchos cubanos denuncian que este tipo de situaciones son cada vez más frecuentes en una isla donde la crisis, la escasez y el abandono institucional se han vuelto parte del día a día.

La situación de Karla Isabella, la niña cubana con leucemia cuya madre denunció públicamente el abandono estatal, no es un caso aislado.

Días atrás, otra familia cubana imploraba una visa humanitaria para poder tratar en el extranjero a su hija, también enferma de leucemia, ante la falta de medicamentos, reactivos y condiciones básicas para seguir el tratamiento en hospitales cubanos.

La esperanza de esa familia se desvaneció cuando Estados Unidos denegó la solicitud de visa humanitaria pese a que la menor requería atención urgente.

El padre explicó que la niña sufría constantes fiebres y que el Instituto de Hematología y Oncología de La Habana carecía incluso de bolsas de sangre y quimioterapia suficientes para garantizar el tratamiento.

Ante el revuelo generado por estas denuncias, el Ministerio de Salud Pública de Cuba publicó una nota oficial en la que reconocía los problemas del sistema, pero evitaba asumir responsabilidades directas.

La nota fue divulgada luego de múltiples acusaciones de negligencia que circularon ampliamente en redes sociales, especialmente a partir del testimonio de madres desesperadas como Isaura Medero.