Matancero Yadier Álvarez, más cerca que nunca de la MLB

Después de más de un lustro batallando contra lesiones y problemas disciplinarios y de control, el matancero Yadier Álvarez subió recientemente al nivel Triple A de los Dodgers de Los Ángeles y ya acumula una salida con el Oklahoma City.

El muchacho de 26 años, quien firmó en 2015 con los californianos por 16 millones de dólares, llegó a ser considerado por Baseball America como uno de los mejores prospectos del juego y pasó por un choque de Futuras Estrellas, pero luego aquel brillo se esfumó y los Dodgers llegaron a ponerlo en asignación.

Los números hablan del declive experimentado por el veloz derecho: en 2016 trabajó para 2.12 con WHIP de 1.03, pero en 2017 y 2018 esas estadísticas subieron a más de 4.20 y 1.50, respectivamente. Para colmo, en 2019 y 2021 se limitó a sendas faenas de 3.2 entradas.

El descenso en sus prestaciones monticulares llevó a la pérdida de confianza en las posibilidades de su brazo, y él mismo reconoció: "Tengo que rehacer mi carrera, me he comportado como un niño y no estaba prestando atención a muchas cosas”.

Así pues, esta oportunidad en Triple A tiene que aprovecharla a fondo, porque le llega en un momento donde muchos ya descartaban sus chances de llegar a Grandes Ligas. Por lo pronto ha laborado solo un inning (un hit, cero carrera, siete envíos), y ahora le convencer a la gente de Chavez Ravine que su categoría es de bigleaguer.

Para eso, ante todo, tendrá que enfocarse más y superar su negativo idilio con las bases por bolas: Álvarez poncha mucho (10.6 contrarios cada nueve episodios), pero también regala demasiados boletos (5.0).

¿Llegará finalmente a cumplir su viejo sueño? Solo el tiempo dirá.