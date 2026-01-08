La cantante cubana Seidy La Niña arrancó el 2026 celebrando un nuevo logro personal: la compra de un apartamento, pagado completamente en efectivo. La artista compartió la noticia con sus seguidores en Instagram, donde mostró parte del proceso de remodelación y confesó que, aunque no es nuevo, está feliz de hacerlo suyo “con una brocha en la mano”.
“Para esas personas que me preguntan, los apartamentos cuando no son nuevos hay que hacerles reparaciones. Yo empecé el 2026 con una brocha en la mano”, contó la intérprete en su video. “Nunca había pintado, pero estoy muy feliz. Cada logro, por pequeño que sea, me ha costado muchísimo”, añadió, mostrando la remodelación del closet.
En el clip, Seidy aparece con ropa cómoda y un look relajado, mientras bromea sobre su nuevo apodo: “Ahora me dicen Seidita Construction”, escribió entre risas, mostrando las paredes sin terminar y el entusiasmo de quien empieza un nuevo proyecto desde cero.
Las reacciones no tardaron en llegar. “Felicidades mi reina, te lo mereces”, le comentó una seguidora. “Aunque no sea nuevo, es tuyo, y eso es lo importante”, escribió otra usuaria. Muchos destacaron su esfuerzo y la satisfacción de lograr las cosas con trabajo propio: “Todo lo que se logra con sacrificio sabe a victoria”, “Hazlo con tus manos, será tu mayor orgullo”, se lee entre los mensajes.
Este nuevo paso llega apenas unos días después de que Seidy celebrara entre lágrimas su primer millón de dólares ganado en OnlyFans, un hito que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional. Ahora, con su nuevo hogar, la cantante continúa demostrando que cada meta alcanzada tiene detrás esfuerzo, determinación y mucho corazón.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.